Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, uzun bir süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Oktay, geçtiğimiz sene sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

SADE BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR

Ünlü çift, dün akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandılar. Törende kırmızı ve beyaz renkte iki farklı kıyafet giyen Atiksoy, Oktay'a tuzlu kahve yapmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabından içtiği kahvenin fotoğrafını paylaşan Oktay, Atiksoy'u etiketleyerek "Vicdansız" notunu yazdı.

NİŞANDAN TEK KARE PAYLAŞTILAR

Nişanlarından bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ikili sadece "02.02.2022" notunu yazdı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, nikah masasına oturmak için de dizilerin sezon tatiline girmesini bekliyor.

İşte çiftin nişanından ilk kareler...