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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı - Son Dakika

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı

03.02.2022 08:28

Uzun süredir birlikte olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, dün akşam sade bir törenle nişanlandı. Çiftin nişanında çekilen görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, uzun bir süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Oktay, geçtiğimiz sene sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

SADE BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR

Ünlü çift, dün akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandılar. Törende kırmızı ve beyaz renkte iki farklı kıyafet giyen Atiksoy, Oktay'a tuzlu kahve yapmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabından içtiği kahvenin fotoğrafını paylaşan Oktay, Atiksoy'u etiketleyerek "Vicdansız" notunu yazdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı

NİŞANDAN TEK KARE PAYLAŞTILAR

Nişanlarından bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ikili sadece "02.02.2022" notunu yazdı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, nikah masasına oturmak için de dizilerin sezon tatiline girmesini bekliyor.

İşte çiftin nişanından ilk kareler...

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı - Son Dakika
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