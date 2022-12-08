Yıllar onu teğet geçmiş! Kurtlar Vadisi'nde "Ştandart Kazım" karakterine hayat veren Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi - Son Dakika
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Yıllar onu teğet geçmiş! Kurtlar Vadisi'nde "Ştandart Kazım" karakterine hayat veren Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi

08.12.2022 11:57

Uzun yıllar NATO'nun güvenlik biriminde çalışan ve 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde "Ştandart Kazım" karakterine hayat veren 49 yaşındaki Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi.

Uzun yıllar birçok sanatçı ve politikacının korumalığını yapan Kazım Çarman, 2007 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde "Ştandart Kazım" rolünü oynadı. Karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüren Çarman, sosyal medyada gündem oldu.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

2006 yılında Der Sieger isimli kısa filmde rol alarak oyunculuğa adım atan Kazım Çarman, 2007 yılında da Kurtlar Vadisi'nde oynadı. Dizide "Ştandart Kazım" rolünü oynayan Çarman, karakteriyle kısa sürede tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu'dan ayrıldıktan sonra uzun yıllar yaşadığı İsviçre'ye dönen oyuncu, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Karate ve boks alanında birçok derecesi bulunan Çarman, vaktinin büyük bir kısmını spora ayırıyor. Oyuncu, spor yaptığı anları da sık sık Intagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. 49 yaşındaki oyuncunun yıllardır değişmeyen hali ise takipçilerini bile şaşkına çevirdi.

Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım'ı Kazım Çarman, son haliyle gündem oldu

POLİTİKACILARIN KORUMALIĞINI ÜSTLENDİ

1973 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Kazım Çarman, 5 yaşında ailesiyle birlikte İsviçre'ye taşındı. Dövüş sporlarına ilgisi olan Çarman, ortaokuldan sonra hemen iş hayatına atıldı. Dünyaca ünlü savunma okulu Scoti School'da güvenlik eğitimi alan Çarman, NATO'da birçok politikacının korumalığını yaptı.

İşte Kazım Çarman'ın son hali...

Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım'ı Kazım Çarman, son haliyle gündem oldu
Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım'ı Kazım Çarman, son haliyle gündem oldu
Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım'ı Kazım Çarman, son haliyle gündem oldu
Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım'ı Kazım Çarman, son haliyle gündem oldu
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Kurtlar Vadisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar onu teğet geçmiş! Kurtlar Vadisi'nde 'Ştandart Kazım' karakterine hayat veren Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıllar onu teğet geçmiş! Kurtlar Vadisi'nde "Ştandart Kazım" karakterine hayat veren Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi - Son Dakika
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