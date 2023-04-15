Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! En yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkarttı

Seçime 1 ay kala yeni anket! Cumhur İttifakı önde ama dikkat çeken bir detay var

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 4 yıllık eski aşkını tek kalemde sildi. Genç oyuncu son hamlesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

MERT RAMAZAN DEMİR'İ DE SİLDİ

Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile birlikteyken yakın arkadaş olduğu Mert Ramazan Demir'i Instagram'dan takipten çıkardı. Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor. İkilinin arasında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Yazıcıoğlu, Demir ve Saraçoğlu ile olan fotoğrafı da sildi.

AFRA VE MERT RAMAZAN'IN AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

Demir ile Saraçoğlu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşıyor. 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddia edilmiş ancak taraflar kesin bir dille yalanlamıştı.