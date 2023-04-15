2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 4 yıllık eski aşkını tek kalemde sildi. Genç oyuncu son hamlesiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile birlikteyken yakın arkadaş olduğu Mert Ramazan Demir'i Instagram'dan takipten çıkardı. Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor. İkilinin arasında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Yazıcıoğlu, Demir ve Saraçoğlu ile olan fotoğrafı da sildi.
Demir ile Saraçoğlu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşıyor. 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddia edilmiş ancak taraflar kesin bir dille yalanlamıştı.
Son Dakika › Magazin › Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! En yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkarttı - Son Dakika