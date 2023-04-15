Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! En yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkarttı - Son Dakika
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Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! En yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkarttı

15.04.2023 10:43

4 yıllık ilişkisini sona erdirdiği Afra Saraçoğlu'nu sosyal medya hesabından çıkartan Mert Yazıcıoğlu'ndan dikkat çeken bir hareket daha geldi. Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkartarak birlikte olan fotoğrafını da sildi.

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 4 yıllık eski aşkını tek kalemde sildi. Genç oyuncu son hamlesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

MERT RAMAZAN DEMİR'İ DE SİLDİ

Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile birlikteyken yakın arkadaş olduğu Mert Ramazan Demir'i Instagram'dan takipten çıkardı. Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor. İkilinin arasında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Yazıcıoğlu, Demir ve Saraçoğlu ile olan fotoğrafı da sildi.

Mert Yazıcıoğlu, en yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkardı

AFRA VE MERT RAMAZAN'IN AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

Demir ile Saraçoğlu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşıyor. 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddia edilmiş ancak taraflar kesin bir dille yalanlamıştı.

Mert Yazıcıoğlu, en yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkardı
Mert Yazıcıoğlu, en yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkardı
Mert Yazıcıoğlu, en yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkardı
YORUMLAR (1)
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Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! En yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! En yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i takipten çıkarttı - Son Dakika
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