Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi - Son Dakika
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Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi

08.10.2022 07:44

Şarkıcı Simge Sağın, ekibiyle birlikte Göcek'te tatile çıktı. Sağın, yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"Miş Miş", "Üzülmedin mi?", "Yakın", "Öpücem" ve "Aşkın Olayım" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Simge Sağın, yaz boyunca ülkenin farklı şehirlerinde konser verdi. Yoğun konser maratonunu geride bırakan şarkıcı, ekibiyle tatile çıktı.

YAĞMURLU HAVADA DENİZE GİRDİ

3 yıl önce söylediği 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının YouTube'da yeniden zirveye yükselmesini ve 95 milyon dinlenmesiyle adından söz ettiren şarkıcı, müzisyen arkadaşı Onur ile Göcek'te deniz keyfi yaptı. Güzel havanın tadını çıkartarak dinlenen şarkıcı, yağmura aldırış etmeden denize girdi. Fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Simge Sağın, o anları da 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır" notunu ekledi.

İşte Simge Sağın'ın tatil pozları...

Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi
Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi
Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi
Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi
Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi
Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi
Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi
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Son Dakika Magazin Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi - Son Dakika


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