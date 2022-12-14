Kısmetse Olur'da büyük skandal! Yarışmacının yaşıyla ilgili söyledikleri tepki çekti - Son Dakika
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Kısmetse Olur'da büyük skandal! Yarışmacının yaşıyla ilgili söyledikleri tepki çekti

14.12.2022 14:19
Kısmetse Olur'da büyük skandal! Yarışmacının yaşıyla ilgili söyledikleri tepki çekti

YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yayınlandığı andan itibaren adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmacılarıyla da dikkat çeken programda Zeyd Gümüştutan'ın yaşı ise tartışma yarattı.

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktalamıştı.Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma YouTube'da ekranlara döndü.

YARIŞMACILAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya geldiği programın yarışmacıları ise günlerdir konuşuluyor. Bu isimlerden biri de Zeyd Gümüştutan.

YAŞINI FARKLI SÖYLEDİ

Bir dönem Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler ile aşk yaşayan Zeyd Gümüştutan, yarışmanın tanıtım videosunda 25 yaşında olduğunu söyleyince sosyal medyada yer yerinde oynadı. Birçok kişi yarışmacıyı ve programı yalan söylemekle suçladı.

YILLAR ÖNCE BAŞKA BİR YARIŞMAYA KATILMIŞ

Bu tepkilerin sebebi, Zeyd Gümüştutan'ın 7 yıl önce Göz6 programına katılması ve orada da 26 yaşında olması. 2016 yılında birçok yerde 1990 doğumlu olduğu bilgisi verilen Zeyd Gümüştutan'ın neden böyle bir şey yaptığı merak konusu oldu.

ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

Birçok yerde yaşı 1990 ya da 1997 yazılan Zeyd Gümüştutan aslında 18 Mayıs 1990 doğumlu olduğunu söylemiştir. Bakırköy'de doğan Gümüştutan, daha önce Göz6 programına katılmış ve burada Survivor'ın eski yarışmacısı Berna Keklikler ile aşk yaşamıştı.

Eğitimine Uluslararası İlişkiler bölümünde devam ettiğini belirten Zeyd Gümüştutan, düzenli olarak spor yapmaktadır.

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Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur'da büyük skandal! Yarışmacının yaşıyla ilgili söyledikleri tepki çekti - Son Dakika


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