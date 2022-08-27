Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olduğu kura çekimlerinde görev alan kaleci Volkan Demirel, topları açmakta zorlandı. Zor anları yaşayan Demirel, "Açılmıyor" diyerek kura görevlisi Giorgio Marchetti'den yardım istedi.

"EVDE KAVANOZ KAPAKLARINI İYİ AÇIYORSUN"

Tören sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Demirel, "Güzel bir çekiliş oldu. Başta Türk takımlar olmak üzere tüm takımlara başarılar dilerim. Giorgio Marchetti'ye topları açarken verdiği destek için özel teşekkürler" notunu yazdı. Demirel'in o anları törene damga vururken eşi Zeynep Demirel'den yorum gecikmedi. Eşinin paylaşımına yorum yapan Zeynep Demirel, "Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa" dedi. Eşine cevap veren Volkan Demirel ise "Heyecanlandım" yorumunu yaptı.