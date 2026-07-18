Yeşilyurt\'a 31 Yeni Araç Tanıtıldı

220 MİLYON TL. TUTARINDA YENİ ARAÇLAR TANITILDI

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen araç tanıtım törenine; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

“BELEDİYEMİZİN ÖZ KAYNAKLARIYLA 31 ADET YENİ İŞ MAKİNASINI FİLOYA DÂHİL ETTİK”

Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye hizmetlerini daha hızlı, verimli ve kesintisiz şekilde vatandaşlara ulaştırmak adına araç filosunun güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. Yeşilyurt'un sürekli büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Geçit, bu gelişime paralel olarak belediyenin teknik altyapısını ve araç filosunu da güçlendirdiklerini dile getirdi.

“GÜÇLÜ ARAÇ FİLOSU, GÜÇLÜ BELEDİYECİLİK DEMEKTİR”

Konuşmasında 31 adet yeni iş makinasını belediyenin kendi öz kaynaklarıyla araç filosuna dahil ettiklerinin altını çizen Başkan Geçit, “ Şehrimizin yeniden inşa ve imarına yönelik desteklerimizi daha hızlı ve akıcı hale getirmek için araç filomuzun gücü ve kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Daha önce 200 Milyon TL. yatırım bedeliyle temizlik hizmetlerimizde kullanmak üzere 21 adet temizlik aracını hizmete almıştık. Bugünde, belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla araç filomuza kattığımız 31 yeni iş makinamızı hemşerilerimizle buluşturmaktan onur duymaktayız. Yeni araçlarımız sayesinde ilçemizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmaları daha seri, daha planlı ve daha verimli bir şekilde sürdüreceğiz. Hiç şüphesiz; güçlü araç filosu, güçlü belediyeciliğin en önemli unsurlarından biridir. Yenilenen araç filosuyla hizmetlerimizi daha etkin ve seri hale getirmiş olacağız ve elimizi güçlendireceğiz. Yeşilyurt'umuzun geleceğini planlayan, kaynaklarını doğru kullanan, israf etmeyen ve yatırım odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün hizmete aldığımız bu araçlar sadece bugünün değil, geleceğin de yatırımıdır. İlçemizin ihtiyaçlarına hızlı cevap verecek güçlü bir makine parkı oluşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm bu yatırımları birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz her başarıda ekip ruhunun, çalışma arkadaşlarımızın emeğinin ve hemşehrilerimizin desteğinin büyük payı vardır. Yeşilyurt'umuza değer katacak hizmetleri hep birlikte üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

“2.ASFALT PLENTİNİ BÜNYEMİZE KAZANDIRDIK”

Başkan Geçit, belediyenin hizmet kapasitesini güçlendirecek yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini belirterek," İkinci asfalt plentimizi de belediyemizin bünyesine kazandırdık. Saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip bu yeni tesisimizi 55 milyon TL'lik yatırımla hizmete aldık. Mevcut asfalt plentimiz saatte 160 ton üretim yapıyordu. Yeni tesisimizle birlikte asfalt üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırarak yol yapım ve bakım çalışmalarımızı çok daha hızlı ve verimli bir şekilde sürdüreceğiz. Belediyelerin güçlü hizmet üretebilmesi için altyapı tesislerinin de güçlü olması gerekir. Konkasör ve taş üretim tesisleri, asfalt plentleri ve beton santralleri, belediyecilik hizmetlerinin temel yapı taşlarıdır. Bu tesisler olmadan kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmet üretmek mümkün değildir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu anlayışla hareket ederek belediyemizin üretim altyapısını güçlendirecek kalıcı yatırımlara öncelik verdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü güçlü altyapı, güçlü hizmet demektir.” İfadelerini kullandı.

“AK BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediyesinin hizmet odaklı yatırımlarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Yeşilyurt Belediyemizin hayata geçirdiği bir güzel hizmette daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Belediyemizin yeni iş makinelerini kendi öz kaynaklarıyla satın alarak hizmet filosuna kazandırması, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Güçlü araç filosu, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunulmasının en önemli güvencelerinden biridir. Şehrimizde depremin izleri hızla silinirken, yeni konutlar, sosyal donatı alanları ve modern yaşam merkezleriyle Malatya'yı eskisinden daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için hep birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. AK Parti'nin olduğu yerde hizmet vardır, eser vardır, yatırım vardır. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde milletimize hizmet etmek yer almaktadır." şeklinde konuştu.

“BU TÜR YATIRIMLAR GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR”

Yeşilyurt Belediyesinin hizmet kapasitesini güçlendiren yatırımların şehir adına önemli kazanımlar olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, "Bu tür açılış ve tanıtım programları, şehir olarak gücümüze güç katmaktadır. Göreve başladığımız ilk günden itibaren ortak paydamız Malatya'mızı her alanda daha güçlü, daha modern ve afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline getirmek olmuştur. Tüm çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Belediyelerimizin araç filolarını modernize etmesi ve yeni iş makinelerini hizmete kazandırması, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yürütülmesini sağlamaktadır. Bu açıdan Yeşilyurt Belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla araç filosunu güçlendirmesini son derece kıymetli ve takdire şayan buluyoruz. İlçelerimizde hayata geçirilen her yatırım ve her hizmet, Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarına da önemli katkılar sunmaktadır. Şehrimizin kalkınması ancak tüm belediyelerimizin uyum, iş birliği ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesiyle mümkündür. Göreve geldiğimiz günden bu yana oluşturduğumuz güçlü birliktelik ve koordinasyon, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Bizler hizmet ve eser belediyeciliği anlayışıyla çalışıyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Yeşilyurt Belediyemizin öz kaynaklarıyla hizmet filosuna kazandırdığı yeni araç ve iş makinelerinin ilçemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak belediyenin hizmet filosuna kazandırılan yeni iş makinaları tanıtıldı.

HABER: Mehmet Güngördü