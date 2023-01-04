Son Dakika Mart Haberleri

13:43 Ahmet Şık'tan, "Sinan Ateş" Soruları: "Mhp Mersin Milletvekili Kılavuz'un Cinayete Dair Bilgilerine Başvurulmuş Mudur?" Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı. Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, “MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un cinayete dair bilgilerine başvurulmuş mudur?.. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın olayla alakası araştırılmış mıdır, bilgisine başvurulmuş mudur?” sorularını yöneltti.

11:44 Yağış azlığı Hasanlar Barajı'nda su seviyesini düşürdü Düzce'de tarım faaliyetlerine su sağlayan Hasanlar Barajı'nda su seviyesi, bölgenin az yağış alması nedeniyle düştü.

11:02 Kayak tatilini Palandöken'de geçiren Rus turistler mutlu Rusya'nın başkenti Moskova'dan direkt uçuşla Erzurum'a gelen Rus turistler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

10:54 Uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğinin (TYAB) koordinasyonu ile Türk Tarım Alet Makinaları İmalatçıları Birliğinin (TARMAKBİR) işbirliğinde düzenlenen uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak.

10:28 Profesörden korkutan kuraklık açıklaması: "Böyle giderse kış kuraklığı yaşanacak, üretim periyodumuz kayacak" Profesörden korkutan kuraklık açıklaması: "Böyle giderse kış kuraklığı yaşanacak, üretim periyodumuz kayacak" "Mevcut kaynakları doğru kullanmalıyız" Kuraklık hemen hemen Türkiye'nin tamamını kapsamış durumda" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü...

10:25 Türkiye Güreş Federasyonunun eski başkanı Musa Aydın'dan Cengizhan Şimşek açıklaması Açıklaması Türkiye Güreş Federasyonunun eski başkanı Musa Aydın, 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana tüm derecelerinin ve ödüllerinin iptal edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi Bursa'da 20 Nisan 2022'de cezaevi personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu terör saldırısının azmettiricisi olduğu tespit edilen MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz, Suriye'nin Haseke bölgesinde MİT tarafından yapılan operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:43 MİT, MLKP Suriye genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ü, düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:32 MİT, cezaevi servis aracına saldırının azmettiricisini etkisiz hale getirdi MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin Haseke bölgesinde düzenlenen operasyonda, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi.

08:38 Sarıgöllü öğrenciler kick-boksta Manisa Şampiyonu oldu Manisa'da yapılan Okullar arası Kick-Boks İl Birinciliği Point Fighting branşı müsabakaları tamamlandı.

03:22 Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? CES 2023'te açıklandı! Togg ön sipariş sürecine ait ilk detaylar CES 2023'te açıklandı. İşte "Yerli otomobil ön siparişi nasıl olacak?" sorusunun cevabı!

22:56 Kosova-Sırbistan gerilimine neden olan eski Sırp polisin ev hapsi 2 ay uzatıldı Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyonun yükselmesine ve ülkenin kuzeyinde barikatların kurulmasına sebep olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in ev hapsi 2 ay uzatıldı.

22:20 Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.

22:10 Dünyanın en çok aranan insan kaçakçılarından biri Sudan'da yakalandı Dünyanın en çok aranan insan kaçakçılarından biri olarak gösterilen Eritreli Kidane Zekarias Habtemariam, Sudan'da gözaltına alındı.

21:24 Malatya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga sanıklarından 3'üne tahliye Malatya'da 3 kişinin öldüğü kafedeki silahlı kavgayla ilgili 17 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

19:24 Yüzde 30'luk zammı yetersiz buldular! 7 memur konfederasyonu 12 Ocak'ta iş bırakacak 7 memur sendikası konfederasyonunun bir araya geldiği Kamu Konfederasyonları Platformu, memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zammı yetersiz bulduğu için 12 Ocak'ta iş bırakacağını açıkladı.

17:46 Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, BM Temsilcisi'yle "Yemen'de barış çabalarını" görüştü Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile yıllardır iç savaşın sürdüğü ülkede barışı sağlama çabalarını görüştü.

17:34 "Saros Alan Başkanlığı" önerisi ile ilgili koordinasyon kurulu kurulacak Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Saros Alan Başkanlığı" önerisi ile ilgili koordinasyon kurulunun kurularak çalışma yapacağını belirtti.

17:31 BAKAN ÖZER 2023 YILININ MART AYINDA EĞİTİMİN TÜM KADEMLERİNDE OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 99'A ÇIKARTACAĞIZ MİLLi Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mart 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademlerinde okullaşma oranlarını, yüzde 99'a çıkartmış olacağız. Bunu yaparken eğitimde kaliteyi göz ardı etmeyeceğiz.

17:16 3 YILDIR KAYIP GÜLİSTAN'IN ABLASI KIZIMIZI KARANLIKTA BIRAKTILAR TUNCELİ'de, 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan (21) 3 yıldır haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldi.

17:04 Filipinler'de "polisin kamuoyundaki imajını düzeltmek" için üst düzey görevlilerin istifası istendi Filipinler'de İçişleri Bakanlığı, çok sayıda polisin uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma sonrası, "polisin kamuoyundaki imajını düzeltmek" amacıyla üst düzey emniyet yetkililerinin istifasını istedi.

16:54 ABD ile BM'nin Yemen Özel Temsilcileri, Yemen'de barışı geliştirmenin yollarını görüştü ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile sekiz yılı aşkın süredir savaşla boğuşan ülkede barışı geliştirmenin yollarını ele aldı.

16:38 Libya'daki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi: Yeni yol haritası yakında duyurulacak Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, yakında Libya için yeni bir yol haritasının duyurulacağını ve bir anayasa belgesi üzerinde de anlaşmaya varıldığını belirtti.

14:53 Kadınlar BİLMEK kurslarında aldıkları eğitimlerle kişisel becerilerini geliştiriyor Batman Belediyesi Bilgi ve Mesleki Eğitim Kursları'na (BİLMEK) katılan kadınlar meslek öğrenip elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

14:42 Lionel Messi'nin kaldırdığı Dünya Kupası'nın sahte olduğu ortaya çıktı Instagram tarihinin en fazla beğenisini alan Lionel Messi'nin fotoğrafındaki Dünya Kupası'nın sahte olduğu ortaya çıktı. Kutlamalar sırasında Arjantinli bir çiftin elindeki sahte kupayı futbolcuların imzalaması için sahaya gönderdiği ve Messi'nin o kupayı havaya kaldırdığı ifade edildi.

13:54 MHP'li Özdemir: "Önümüzdeki yüzyılın, Türk yüzyılı olacağına inancımız ve güvenimiz tamdır" MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü üzerine şahsı ve MHP Grubu adına söz aldığı konuşmasında;

13:30 Artvin'de şampiyon boğa 500 bin TL'ye satıldı ARTVİN'de Kafkasör Boğa Güreşleri'nin geçen yılki şampiyonu 850 kilogramlık 7 yaşındaki 'Vefa' adlı boğa, Bursa ve Artvinli 2 iş insanı tarafından 500 bin TL'ye satın alındı.

12:49 Bakan Özer "Teknoloji, Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bizler, Türkiye Yüzyılının neferleri, bir taraftan teknolojinin aktif üreticileri, eğitim dünyasının neferleri olarak çaba sarf edeceğiz, çocuklarımızı teknolojinin her türlü imkanından faydalandıracağız ama onun zararlarına karşı da güçlü kılmak,...

12:45 Mertcan'ı vurduktan sonra çalışanından suçu üstlenmesini istemiş KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde silahlı kavgada Mertcan Pekatik'i (22) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Selçuk Seis için müebbet hapis cezası istendi.

12:20 Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'nın Sinop finali yapıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'nın Sinop ayağının finali, Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi.

12:14 Antalya'da '0' derecede sazlı sözlü don nöbeti Antalya'da '0' derecede sazlı sözlü don nöbeti Gece saatlerinde sıcaklığı 0 ile 2 derece arasında değişen Antalya'da üreticiler don nöbetine başladı Yerel sanatçılar da üreticilere manevi destek olmak için çalıp söyledikleri türkülerle nöbetleri eğlenceli hale getirdi Üretici: "Seramızı...

11:42 Kanadına kemik nakledilen şahin "Garip" iyileşti Bingöl'de bitkin bulunan kanadı kırık şahin, başka bir hayvanın kemiğinin nakledilmesiyle iyileşti.

11:23 Sel afetlerinin izlerinin silindiği ilçeye 40 milyonluk spor yatırımı - Sel afetlerinin izlerinin silindiği ilçeye 40 milyonluk spor yatırımı Selin yaralarının sarıldığı ilçede yapılan yatırımlarla yeni sporcular yetişecek Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan sel afetlerinde zarar gören spor tesislerinin...

11:18 İzmir'in emektar stadı amatörlere emanet İzmir'in seyirci kapasitesi bakımından en büyük stadı olmakla birlikte yapılış tarihi itibarıyla en eski futbol mabedi olan Atatürk Stadı, UEFA standartlarında yapılan yeni stadyumlarla birlikte kentin asırlık kulüpleri tarafından tercih edilmeyen bir alana dönüştü.

11:09 Antalya'da '0' derecede sazlı sözlü don nöbeti Antalya'nın Serik ilçesinde üreticiler, hava sıcaklığının gece saatlerinde 0'a düşmesiyle birlikte don nöbetine başladı.

11:02 Milli eskrimci Muhammed Furkan, gözünü Paris 2024 kotasına dikti İran'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya kazanan milli eskrimci Muhammed Furkan Kalender, bu yıl elde edeceği başarılarla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası almayı hedeflediğini belirtti.

10:04 Tanesi 2 ile 5 TL arasında satılıyor kimse yetiştirmeye cesaret edemiyor Tanesi 2 ile 5 TL arasında satılıyor kimse yetiştirmeye cesaret edemiyor Nemlendirerek kasalara konulan tohumlar 3 dereceden başlıyor 17 dereceye kadar bir ay depoda kalıyor Bulunduğu ortamda kış geldiğini düşünen bitki Ekim ayında toprağa ekiliyor Yetiştirilmesi riskli hasadı zahmetli...

09:48 KUMKÖY'DE ÇARDAK İŞGALİ SÜRÜYOR; ESKİLER YIKILMADI, VİLLA GİBİ YENİLERİ YAPILDI ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, otellerin yanı başında denize sıfır inşa edilen çardaklar için verilen yıkım kararı uygulanmayınca villa tarzı 5 çardak daha yapıldı.

09:45 Görenler tanıyamadı! Demet Evgar'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Başarılı oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yüzüne filtre yaptığı bir video paylaşarak estetiğin dozunu kaçıranları tiye aldı. Oyuncunun tanınmakta güçlük çektiği görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

09:40 Artvin'de heykeli yapılan şampiyon boğa, 500 bin liraya satılarak tarihe geçti Artvin'de geçtiğimiz yıl Kafkasör Boğa Güreşleri'nde şampiyon olan ve heykelinin yapım çalışmaları devam eden 850 kilogramlık "Vefa" isimli boğa, 500 bin liraya satıldı. Vefa, kentte en yüksek fiyata satılan boğa unvanına sahip oldu.

09:36 Orman Genel Müdürlüğü 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alacak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çeşitli illerde görev yapmak üzere 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru istihdam edecek.

02:34 Yemen'de Husiler, darbe yaptıklarındançbu yana 350 muhalif hakkında idam kararı aldı Yemen'de İran destekli Husilerin devlete darbe yaptıklarından bu yana ülkede kendilerine muhalif olan 350 kişi hakkında idam kararı verdiği belirtildi.

19:14 Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer: "Son 20 yılda eğitimin önündeki tüm antidemokratik engeller kalktı" Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer: "Son 20 yılda eğitimin önündeki tüm antidemokratik engeller kalktı" "1 yılda 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturuldu" "Eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 99'a yükselteceğiz" ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Eğitimle Yeniden...

18:58 Malavi'de kolera salgını büyüyor Malavi'de eğitim hayatı ve ekonomiyi felç eden kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 625'e çıktı.

18:18 Şırnak Bölge Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ediyor Şırnak Bölge Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ediyor 1 trilyon 498 milyona mal olan Şırnak Bölge Hastanesi'nin 2024 yılı Mart ayında teslim edilmesi planlanıyor Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce Köyü mevkiinde 120 bin metrekarelik arazi üzerinde yapımı devam eden 500 yataklı...

17:23 Edirne Belediye Meclisi'nde 2023'ün İlk Toplantısı Edirne Belediye Meclisi'nde 2023 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Edirne’ye 4 mahalle daha eklenmesi oybirliği ile kabul edildi. Edirne’de mahalle sayısının 28’e çıkarılmasını sağlayacak kararın ilk olarak Edirne Valiliği’ne, daha sonra İçişleri Bakanlığı’na gönderilerek onaylanması gerekiyor.