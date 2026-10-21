Saimbeyli'de üretici 5 ağaçla başladığı kestane bahçesini 20 ağaca çıkardı - Son Dakika
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Saimbeyli'de üretici 5 ağaçla başladığı kestane bahçesini 20 ağaca çıkardı

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Saimbeyli'de bir üretici, 18 yıl önce 5 kestane ağacıyla başladığı üretimi bugün 20 ağaca çıkardı. Hacı Ömer cinsi kestanede bu yıl ağaç başına 40-50 kilogram bekleyen üretici, kestanenin kiraza alternatif olabileceğini ve ekimden mart-nisana kadar pazarlanabildiğini söylüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 18 yıl önce bin 200 rakımda 5 kestane ağacıyla denemeye başlayan üretici, verim aldığı ağaçlarıyla bölge çiftçilerine alternatif ürün için örnek oldu. 'Hacı Ömer' cinsi kestane üreten üretici, kestanenin kiraza göre daha uzun raf ömrü ve pazarlama avantajıyla bölgede yaygınlaşmasını hedefliyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2006 yılında bahçesine kestane fidanları diken Naci Yıldızan, ilk meyvelerini üçüncü yılda almaya başladı. Zamanla verimi gözlemleyerek ağaç sayısını artıran Yıldızan, bugün 20 ağaçla üretimini sürdürüyor. Bu yıl ağaç başına yaklaşık 40-50 kilogram ürün beklediğini belirten Yıldızan, kestane yetiştiriciliğinin bölge için önemli bir alternatif olabileceğini söyledi.

"Tozlaşma verimin anahtarı"

Daha önce bölgede kestane yetiştirmeyi deneyenlerin verim alamadığını belirten Yıldızan, doğru çeşit seçimi ve tozlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Hacı Ömer cinsi kestane, Türkiye'nin en kaliteli çeşitlerinden biri. Daha önce deneyenler olmuş ancak tozlaştırıcı ağaç olmadığı için ürün alamamışlar. Ben 5 ağaçla başladım, verimin iyi olduğunu görünce sayıyı artırdım" dedi.

"Kiraza alternatif olabilir"

Kestanenin pazarlama ve muhafaza açısından üreticiye avantaj sağladığını ifade eden Yıldızan, geçen yıl ürünlerini iriliğine göre ayırarak sattığını belirterek, "Küçük kestanelerin kilogramını 400 liradan, iri olanları ise 500 liradan toptan sattım. Kestane yetiştiriciliğinde su dışında herhangi bir ilaç kullanmıyoruz. Kirazda hasat ve muhafaza süreci üreticiyi zorlarken kestanenin raf ömrü daha uzun. Ekim ayında hasat edilen kestane, mart ve nisan aylarına kadar pazarlanabiliyor. Feke ve Saimbeyli'nin dağlık yapısı kestane yetiştiriciliği için oldukça elverişli. Bu ürünün bölgede yaygınlaşmasını istiyorum" diye konuştu.

"Bölge için umut verici"

Bahçeyi ziyaret eden bölge sakinlerinden Ahmet Kaytancı da Saimbeyli'de kestane yetiştiriciliğinin geleceği açısından umut verici sonuçlar gördüklerini söyleyerek, "Naci beyin 18 yıllık denemelerinin ardından güzel sonuçlar aldığını gördük. Kestanenin iç dolgunluğu ve kalitesi oldukça iyi. Bölgenin dağlık yapısı da kestane yetiştiriciliği için avantaj. Üreticilerin bu ürünü değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha iyi sonuçlar alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
SaimbeyliEkonomiYaşamSon Dakika

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