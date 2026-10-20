Yeni Zelanda ve Brezilya, Brasilia'da ticaret diyaloğu kurulmasında anlaştı - Son Dakika
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Yeni Zelanda ve Brezilya, Brasilia'da ticaret diyaloğu kurulmasında anlaştı

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Yeni Zelanda ve Brezilya, Brasilia\'da ticaret diyaloğu kurulmasında anlaştı
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Yeni Zelanda ve Brezilya ticaret ve yatırım diyaloğu kurulmasında anlaştı. Brasilia'da eylülde varılan anlaşma ticaret müzakereleri ve Dünya Ticaret Örgütü reformu işbirliğini kapsayacak; ticaret hacmi Mart 2026'da sona eren yıllık dönemde 528 milyon Yeni Zelanda doları oldu.

WELLINGTON, 20 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda ile Brezilya, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir diyalog mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Yeni Zelanda Ticaret ve Yatırım Bakanı Todd McClay salı günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin son 60 yılda halklar arası ilişkiler, eğitim alanında temaslar ve kültürel bağların yanı sıra açık ve kurallara dayalı ticarete yönelik ortak taahhütleri temelinde sağlam bir ortaklık inşa ettiğini belirtti.

McClay, "Bu diyalog mekanizmasını hayata geçirerek ticari ve ekonomik konuların yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü reformu gibi belirli alanlarda da daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız" dedi.

Açıklamada, diyaloğun ticaret müzakereleri de dahil olmak üzere daha kapsamlı ticari ilişkileri derinleştirme imkanlarını ele almak için de kullanılacağı bildirilirken, anlaşmaya eylül ayında Brezilya'nın başkenti Brasilia'da iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında yapılan toplantıda varıldığı kaydedildi.

İstatistiklere göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi, Mart 2026'da sona eren bir yıllık dönemde toplam 528 milyon Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 299 milyon ABD doları) ulaştı.

Açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın Brezilya'ya ihracatı seyahat hizmetleri, ilaç, meyve, kuruyemiş ve makine dahil olmak üzere 205 milyon Yeni Zelanda doları olarak gerçekleşti. Brezilya'nın Yeni Zelanda'ya ihracatı ise başta kahve, çay, baharat, odun hamuru, ilaç ve hayvan yemi olmak üzere toplam 323 milyon Yeni Zelanda doları oldu.

Kaynak: Xinhua
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