Gazeteci İsmail Arı tutuklandı! 7 ay içinde ikinci kez cezaevine girdi

Ankara’da ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınan gazeteci İsmail Arı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Şikayete konu olan haber ya da paylaşım henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İFADE VERMEYE GİTTİ, GÖZALTINA ALINDI

BirGün muhabiri İsmail Arı, dün saat 15.30'da ifade vermesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı. Arı’ya burada hakkındaki gözaltı kararı tebliğ edildi. Soruşturmanın, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

HAKİMLİK TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Geceyi emniyette geçiren Arı, bugün saat 10.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Saat 12.00'de başlayan savcılık ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü. Savcılığın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ettiği Arı, saat 16.00'da başlayan sorgusunun ardından tutuklandı. BirGün’ün haberine göre tutuklama kararı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında verildi. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi, bu suç için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

MART AYINDA DA TUTUKLANMIŞTI

Arı, 21 Mart’ta ailesini ziyaret ettiği Tokat’ın Turhal ilçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ertesi gün Ankara’ya getirilen Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilmişti. Arı hakkında hazırlanan iddianamede “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamalarına yer verilmişti.

75 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yaklaşık 75 gün tutuklu kalan Arı, 5 Haziran’da Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, savcının tutukluluğun devamı talebine rağmen Arı’nın adli kontrol şartı uygulanmadan tahliyesine karar vermişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise 18 Haziran’da Arı’nın basın kartını “adli sicil kaydı” gerekçesiyle iptal etmişti.

DİSK BASIN-İŞ: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

DİSK Basın-İş, Arı’nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sendika açıklamasında, “Gazeteci İsmail Arı, bugün bir dosya kapsamında yargılanırken başka bir dosya kapsamında gözaltına alındı. Bize, ya bu baskıya alışın ya da susun deniyor” ifadelerini kullandı. Gazetecileri soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla yıldırmayı amaçladığını öne sürdüğü uygulamalara son verilmesini isteyen sendika, “Gazetecilere yönelik baskılara son verilsin, İsmail Arı serbest bırakılsın. Gazetecilik suç değildir” çağrısında bulundu.

İSMAİL ARI KİMDİR?

1996'da İstanbul’da doğan İsmail Arı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. BirGün gazetesinin Ankara bürosunda muhabir olarak çalışan Arı, kamu kurumları, vakıflar, kamu kaynaklarının kullanımı ve siyasi ilişkiler üzerine haberler yapıyor.