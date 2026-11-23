Ağrı’nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan 16 derslikli Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci’nin yıllar önce aynı okuldan mezun olduğunu açıklaması, törene anlamlı bir an kattı.

Patnos’ta eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla yapımı tamamlanan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunun açılış töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Törene Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Başkan Abdulhalık Taşkın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve ilçe protokolü katıldı.

Vali Bozkurt, eğitim yatırımlarının önemine vurgu yaptı

Törende konuşan Ağrı

Valisi Dr. Önder Bozkurt, il genelinde eğitimden sağlığa, kırsal altyapıdan üretime kadar birçok alanda yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta Tutak ve Patnos ilçelerinde 5 okulun açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Bozkurt, yeni eğitim yuvasının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve Patnos’a hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Bozkurt, öğrencilerin ahlaklı, özgüvenli, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, topluma fayda sağlayan bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Öğrencilere seslenen Vali Bozkurt, eğitim hayatlarını en iyi şekilde değerlendirerek geleceğe hazırlanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Milletvekili Kilerci, mezun olduğu okulun açılışını yaptı

Törenin en anlamlı anlarından biri, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci’nin Cumhuriyet Okulundan yıllar önce mezun olduğunu açıklaması oldu.

Öğrencilik yıllarının geçtiği okulun yenilenen binasının açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kilerci, okulda eğitim görecek öğrencilere başarılar diledi.

Yıllar önce öğrencisi olduğu okulun açılış törenine bu kez milletvekili olarak katılan Kilerci’nin açıklaması, törende duygusal ve anlamlı bir atmosfer oluşturdu.

Konuşmaların ardından 16 derslikli Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunun açılış kurdelesi Vali Önder Bozkurt, Milletvekili Ruken Kilerci ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Yeni okul binasının hizmete girmesiyle Patnos’un eğitim altyapısına 16 derslik daha kazandırılırken, ilçede eğitim imkânlarının geliştirilmesine yönelik yatırımlara da katkı sağlandı.

Haber: Servet Arslan