Son Dakika Minibüs Haberleri

- 12:35 Konya'da "dur" ihtarına uymayarak kazaya neden olan alkollü sürücü yakalandı
Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan, kaçarken biri polis iki kişinin yaralandığı kazaya neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.
- 12:15 İzmir'de yolcu minibüsü devrildi, şoför yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsün şoförü yaralandı.
- 11:45 Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde minibüsün çapması sonucu motosikletli kuyre ağır yaralandı.
- 02:28 POLİS, ARAÇ TAKİBİ SIRASINDA OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI
KONYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüs, önce kavşakta bir hafif ticari araca, ardından park halindeki 2 otomobile çarptı.
- 01:54 'Dur' ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi
'Dur' ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi Konya'da kaçan sürücüyü takip eden polis aracının karıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polis aracının kaza yapmasına neden olan sürücünün kullandığı minibüs, yaklaşık yarım saat...
- Dün Dün 16:56 İzindeyken kazada ölen uzman er için Çanakkale'de askeri tören
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Suriye'den izne gelen ve minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden uzman er Musa Düşkün (31) için askeri tören yapıldı.
- Dün Dün 16:33 KADIKÖY'DE POLİS YOLCU GİBİ BİNDİ, MİNİBÜSÇÜLERE CEZA YAĞDI
KADIKÖY'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan minibüs şoförlerine ceza yağdı.
- Dün Dün 16:13 Kadıköy'de sivil trafik polislerinden minibüslere denetim
Kadıköy'de sivil trafik polislerinden minibüslere denetim Kadıköy'de sivil trafik polisleri, minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
- 09.12.2022 09 Ara 22:19 Elazığ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
ELAZIĞ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
- 09.12.2022 09 Ara 19:57 Hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
- 09.12.2022 09 Ara 19:33 Devrilen minibüsteki karı koca yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
- 09.12.2022 09 Ara 18:59 Aydın'da minibüs, kamyona çarptı: 2 ölü
AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan kapalı kasa minibüsün, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada sürücü Mustafa Pazar (59) ile araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Akkurt (67), hayatını kaybetti.
- 09.12.2022 09 Ara 14:50 Park halindeki minibüs alev aldı
Aydın'ın Köşk ilçesinde park halindeki minibüs alevlere teslim olurken, araç kullanılamaz hale geldi.
- 09.12.2022 09 Ara 14:27 Köşk'te park halindeyken yanan minibüste hasar oluştu
Aydın'ın Köşk ilçesinde park halindeki minibüste yangın çıktı.
- 09.12.2022 09 Ara 13:32 İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ; UZMAN ER ÖLDÜ, 9 YARALI
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, elma hasadına giden işçileri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi.
- 09.12.2022 09 Ara 12:47 Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına gidenlerin bulunduğu minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
- 09.12.2022 09 Ara 12:42 İşçilerin içinde olduğu minibüs kaygan yolda tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Çanakkale'de elma hasadına işçi taşıyan minibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 8 metrelik yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş yaşamını yitirirken, 9 kişi ise yaralandı.
- 09.12.2022 09 Ara 09:26 Yolun karşısına geçmek isteyen köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı
Yolun karşısına geçmek isteyen köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı Tekirdağ Çorlu'da yol ortasından geçen köpeğe çarpmamak frene basan araca panelvan minibüs arkadan çarptı.
- 08.12.2022 08 Ara 20:05 Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 08.12.2022 08 Ara 18:38 Duvara çarpan minibüs sürücüsü camdan fırladı, o anlar kamerada
Ankara'da kontrolden çıkan yolcu minibüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
- 08.12.2022 08 Ara 14:31 Minibüsün istinat duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde istinat duvarına çarpan minibüsten fırlayan sürücüsü Osman E, yaralandı.
- 08.12.2022 08 Ara 09:08 Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandıAĞRI Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 07.12.2022 07 Ara 21:57 Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 07.12.2022 07 Ara 18:09 Polonya'da 23 kaçak göçmen yakalandı
Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna), ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 23 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.
- 07.12.2022 07 Ara 15:01 Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da, hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- 07.12.2022 07 Ara 14:49 TEM otoyolunda seyir halindeyken motoru alev alan minibüs yandı
İstanbul'da TEM otoyolunda alev alarak yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
- 07.12.2022 07 Ara 13:25 Donetsk'te, Rus askerlerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 16 kişi öldü
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te Rus askerlerini taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
- 07.12.2022 07 Ara 12:47 TEM'de minibüs alev alev yandı
Özgür EREN / TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki minibüs alev aldı.
- 07.12.2022 07 Ara 11:09 VAN'DA OKUL SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 ÖĞRENCİ YARALI
VAN'ın Gevaş ilçesinde devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı.
- 07.12.2022 07 Ara 09:23 Van'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı
Van'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilip yan yatması sonucu 11 kişi yaralandı. Öğrencilerin çoğu kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.
- 06.12.2022 06 Ara 13:34 Kocaeli'de minibüsle çarpışan fork-liftin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüs ile fork-liftin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
- 06.12.2022 06 Ara 11:14 Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- 06.12.2022 06 Ara 10:15 Malatya'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 05.12.2022 05 Ara 22:10 Siirt'te 45 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
SİİRT'in Baykan ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı.
- 05.12.2022 05 Ara 20:00 Polisten 30 dakika kaçtılar, duvara çarpınca 9 kilo uyuşturucuyla yakalandılar
Polisten 30 dakika kaçtılar, duvara çarpınca 9 kilo uyuşturucuyla yakalandılar Kaza sonrası minibüste mahsur kalan 2 şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından pencere camı kırıldıktan sonra sedye ile dışarıya çıkartıldıKONYA Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polise ateş...
- 05.12.2022 05 Ara 15:19 Amasya'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.
- 05.12.2022 05 Ara 14:26 Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1'i ağır 4 yaralı
- Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1'i ağır 4 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağında dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
- 05.12.2022 05 Ara 11:46 Polisten 30 dakika kaçtılar, duvara çarpınca 9 kilo uyuşturucuyla yakalandılar
Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polise ateş eden minibüs sürücüsü yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından bir evin duvarına çarpınca kıskıvrak yakalandı.
- 05.12.2022 05 Ara 09:47 Karabük'te halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Karabük'te halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
- 05.12.2022 05 Ara 09:45 ŞANLIURFA - Minibüsün çarptığı işçi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti.
- 05.12.2022 05 Ara 09:40 YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Mehmet Yıldırım (55), yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.
- 05.12.2022 05 Ara 08:19 Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yolcu yaralandı
Karabük'te halk otobüsü ile yolcu taşıyan minibüs çarpıştı. Feci kaza sebebiyle 14 kişi yaralanırken vatandaşlar hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- 05.12.2022 05 Ara 08:10 Minibüs otobüse çarptı: 14 yaralı
Karabük'te yolcu minibüsünün önünde seyreden yolcu otobüsüne çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
- 05.12.2022 05 Ara 03:53 Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- 04.12.2022 04 Ara 23:07 Otomobille minibüs çarpıştı: 9 yaralı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otomobille karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
- 04.12.2022 04 Ara 20:21 Hakkari'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
- 04.12.2022 04 Ara 16:09 TAZİYEYE GİDENLERİN MİNİBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
- 04.12.2022 04 Ara 15:41 Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu Adana'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
- 04.12.2022 04 Ara 02:13 ERDOĞAN İSTANBUL'DA MİNİBÜS ODALARI BAŞKANLARI VE ŞOFÖRLER İLE BULUŞTU 2
ERDOĞAN İSTANBUL'DA MİNİBÜS ODALARI BAŞKANLARI VE ŞOFÖRLER İLE BULUŞTU 2 (görüntüyle yeniden)Gökçe KARAKÖSE - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi.
- 03.12.2022 03 Ara 19:38 Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.