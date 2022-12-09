Son Dakika Minibüs Haberleri

12:35 Konya'da "dur" ihtarına uymayarak kazaya neden olan alkollü sürücü yakalandı Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan, kaçarken biri polis iki kişinin yaralandığı kazaya neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

12:15 İzmir'de yolcu minibüsü devrildi, şoför yaralandı İzmir'in Konak ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsün şoförü yaralandı.

11:45 Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde minibüsün çapması sonucu motosikletli kuyre ağır yaralandı.

02:28 POLİS, ARAÇ TAKİBİ SIRASINDA OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI KONYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüs, önce kavşakta bir hafif ticari araca, ardından park halindeki 2 otomobile çarptı.

01:54 'Dur' ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi 'Dur' ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi Konya'da kaçan sürücüyü takip eden polis aracının karıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polis aracının kaza yapmasına neden olan sürücünün kullandığı minibüs, yaklaşık yarım saat...

16:56 İzindeyken kazada ölen uzman er için Çanakkale'de askeri tören ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Suriye'den izne gelen ve minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden uzman er Musa Düşkün (31) için askeri tören yapıldı.

16:13 Kadıköy'de sivil trafik polislerinden minibüslere denetim Kadıköy'de sivil trafik polislerinden minibüslere denetim Kadıköy'de sivil trafik polisleri, minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

19:57 Hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

19:33 Devrilen minibüsteki karı koca yaralandı Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

18:59 Aydın'da minibüs, kamyona çarptı: 2 ölü AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan kapalı kasa minibüsün, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada sürücü Mustafa Pazar (59) ile araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Akkurt (67), hayatını kaybetti.

14:50 Park halindeki minibüs alev aldı Aydın'ın Köşk ilçesinde park halindeki minibüs alevlere teslim olurken, araç kullanılamaz hale geldi.

12:47 Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına gidenlerin bulunduğu minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

12:42 İşçilerin içinde olduğu minibüs kaygan yolda tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı Çanakkale'de elma hasadına işçi taşıyan minibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 8 metrelik yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş yaşamını yitirirken, 9 kişi ise yaralandı.

09:26 Yolun karşısına geçmek isteyen köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı Yolun karşısına geçmek isteyen köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı Tekirdağ Çorlu'da yol ortasından geçen köpeğe çarpmamak frene basan araca panelvan minibüs arkadan çarptı.

20:05 Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Konya'nın Karatay ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

14:31 Minibüsün istinat duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında ANKARA'nın Keçiören ilçesinde istinat duvarına çarpan minibüsten fırlayan sürücüsü Osman E, yaralandı.

09:08 Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandıAĞRI Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

21:57 Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

18:09 Polonya'da 23 kaçak göçmen yakalandı Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna), ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 23 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

15:01 Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Adıyaman'da, hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

12:47 TEM'de minibüs alev alev yandı Özgür EREN / TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki minibüs alev aldı.

09:23 Van'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı Van'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilip yan yatması sonucu 11 kişi yaralandı. Öğrencilerin çoğu kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

11:14 Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

10:15 Malatya'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

22:10 Siirt'te 45 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı SİİRT'in Baykan ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı.

20:00 Polisten 30 dakika kaçtılar, duvara çarpınca 9 kilo uyuşturucuyla yakalandılar Polisten 30 dakika kaçtılar, duvara çarpınca 9 kilo uyuşturucuyla yakalandılar Kaza sonrası minibüste mahsur kalan 2 şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından pencere camı kırıldıktan sonra sedye ile dışarıya çıkartıldıKONYA Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polise ateş...

14:26 Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1'i ağır 4 yaralı - Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1'i ağır 4 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağında dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

11:46 Polisten 30 dakika kaçtılar, duvara çarpınca 9 kilo uyuşturucuyla yakalandılar Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polise ateş eden minibüs sürücüsü yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından bir evin duvarına çarpınca kıskıvrak yakalandı.

09:40 YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Mehmet Yıldırım (55), yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

08:19 Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yolcu yaralandı Karabük'te halk otobüsü ile yolcu taşıyan minibüs çarpıştı. Feci kaza sebebiyle 14 kişi yaralanırken vatandaşlar hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı.

08:10 Minibüs otobüse çarptı: 14 yaralı Karabük'te yolcu minibüsünün önünde seyreden yolcu otobüsüne çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

23:07 Otomobille minibüs çarpıştı: 9 yaralı AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otomobille karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

16:09 TAZİYEYE GİDENLERİN MİNİBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

15:41 Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu Adana'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

02:13 ERDOĞAN İSTANBUL'DA MİNİBÜS ODALARI BAŞKANLARI VE ŞOFÖRLER İLE BULUŞTU 2 ERDOĞAN İSTANBUL'DA MİNİBÜS ODALARI BAŞKANLARI VE ŞOFÖRLER İLE BULUŞTU 2 (görüntüyle yeniden)Gökçe KARAKÖSE - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi.