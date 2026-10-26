Kaza anı güvenlik kamerasında: Düzce'de çarpılan minibüs havalanıp park halindeki otomobilin üstüne çıktı - Son Dakika
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Kaza anı güvenlik kamerasında: Düzce'de çarpılan minibüs havalanıp park halindeki otomobilin üstüne çıktı

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Kaza anı güvenlik kamerasında: Düzce\'de çarpılan minibüs havalanıp park halindeki otomobilin üstüne çıktı
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Kaza anı güvenlik kamerasında: Düzce\'de çarpılan minibüs havalanıp park halindeki otomobilin üstüne çıktı
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Düzce Koçyazı Mahallesi'ndeki kazada, şehir merkezi yönünde ilerleyen otomobil bir minibüse çarptı. Darbeyle havalanan minibüs, sokakta park halinde bekleyen otomobilin üzerine çıktı. 3 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'de otomobilin çarptığı minibüsün park halindeki aracın üzerine çıktığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVALANDI

Kaza, dün Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GN 6333 plakalı Opel marka otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlediği sırada 81 AS 997 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan minibüs, park halindeki 81 AEN 532 plakalı Fiat marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 34 GN 6333 plakalı aracın minibüse çarptığı, minibüsün ise park halindeki aracın üzerine çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKoçyazıGüncelDüzceKazaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • elmaalper2 elmaalper2:
    kimse sağa sola bakmıyor bazıları bunu hak ediyor, bunlar onlara ders olsun ama haklı olana yazık oluyor kurunun yanında yaş'da yaniyor 0 0 Yanıtla
  • brskili brskili:
    yardıma koşacaklarına telefona sarılıyorlar. geldiğimiz nokta budur maalesef 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kaza anı güvenlik kamerasında: Düzce'de çarpılan minibüs havalanıp park halindeki otomobilin üstüne çıktı - Son Dakika
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