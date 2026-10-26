Kaza anı güvenlik kamerasında: Düzce\'de çarpılan minibüs havalanıp park halindeki otomobilin üstüne çıktı

Kaza anı güvenlik kamerasında: Düzce'de çarpılan minibüs havalanıp park halindeki otomobilin üstüne çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Koçyazı Mahallesi'ndeki kazada, şehir merkezi yönünde ilerleyen otomobil bir minibüse çarptı. Darbeyle havalanan minibüs, sokakta park halinde bekleyen otomobilin üzerine çıktı. 3 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Düzce'de otomobilin çarptığı minibüsün park halindeki aracın üzerine çıktığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVALANDI
Kaza, dün Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GN 6333 plakalı Opel marka otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlediği sırada 81 AS 997 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan minibüs, park halindeki 81 AEN 532 plakalı Fiat marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
O ANLAR KAMERADA
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 34 GN 6333 plakalı aracın minibüse çarptığı, minibüsün ise park halindeki aracın üzerine çıktığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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