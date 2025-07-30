Çeşme'de Vale Kazası: 7 Milyonluk Araç Pert Oldu - Son Dakika
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Otomobil

Çeşme'de Vale Kazası: 7 Milyonluk Araç Pert Oldu

Çeşme\'de Vale Kazası: 7 Milyonluk Araç Pert Oldu
30.07.2025 16:09
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Vale, lüks otomobili otoparkta kullanırken kaza yaptı; araç pert raporu aldı. Hukuki süreç başlatılacak.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki zincir otelde görev yapan vale, müşterinin piyasa değeri 7 milyon lira olan otomobiliyle otoparkta kaza yaptı. Araca pert raporu verilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz'da, Celal Bayar Mahallesi'ndeki otelin kapalı otoparkında meydana geldi. Otelden çıkış yapan Selen Yalaz, otomobilini istedi. Otelde vale olarak çalışan F.T., kapalı otoparktaki otomobili çıkarmak isterken kaza yaptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde hava yastıkları açılırken, araca pert raporu verildi. Polis memuru tarafından tutulan tutanakta, F.T.'nin araçla otopark içerisinden sola dönüş için manevra yaparken sürüş hakimiyetini kaybederek beton sütuna aracın sağ ön kaput, ön tampon, sağ çamurluk kısımlarıyla çarpması neticesi tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Kaza, otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde F.T.'nin otomobile bindikten sonra hızla dönüş yapıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kolona çarptığı anlar yer aldı.

'DÖRT HAVA YASTIĞI AÇILMIŞ'

Otomobilin sahibi Selen Yalaz, olaydan 45 dakika sonra durumun kendisine söylendiğini belirterek, "Aracımı istedikten sonra 20-25 dakika bekledim. Bir sorun olup olmadığını sordum. Çünkü benden sonra gelenlerin araçları teslim ediliyordu. 45 dakika sonra gerçeği öğrenmek için tepki göstermeye başladım. Ardından gece müdürü olduğunu öğrendiğim biriyle otoparka indik ve aracımın halini gördüm. 4 hava yastığı patlamıştı ve araç perte çıkmıştı" dedi.

'VALE ÜCRETİNİ GERİ VERMEDİLER'

Sürecin hukuki yollarda takipçisi olacağına vurgulayan Yalaz, " Türkiye'de ne yazık ki vale terörü var. Türkiye'de vale yüzünden başına böyle bir olay gelen ilk kişi değilim, muhtemelen son kişi de olmayacağım. Evet adı üzerinde 'kaza'. Görüntüleri izlediğimde arabam hunharca kullanılmış. Otoparkta yüksek hızla vale aracı kullanmış. Bunu da geçiyorum otelin müdürü bana, 'Olur böyle şeyler' diyor. Sonrasında otelin sahiplerinin, 'Bizim valeler duvarda bir şey denemiş' dediğini duyuyoruz. Hukuki olarak tüm haklarımı arayacağım. Lütfen Çeşme'de bu otele aracınızı vermeyin. Aracım 5 saat orada kaldı. Aracım perte çıktığı için ikame araç istedik ama olumsuz cevap geldi. Hem büyük bir mağduriyet yaşadık hem de krizi yönetemediler. Üstüne üstlük benden 400 lira vale ücreti alındı. Olay sonrasında geri bile vermediler. Hukuki olarak takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Otomobil Çeşme'de Vale Kazası: 7 Milyonluk Araç Pert Oldu - Son Dakika

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