Porsche, Bugatti Rimac hisselerinin satışını tamamlayıp 1 milyar euro gelir sağladı - Son Dakika
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Porsche, Bugatti Rimac hisselerinin satışını tamamlayıp 1 milyar euro gelir sağladı

Porsche, Bugatti Rimac hisselerinin satışını tamamlayıp 1 milyar euro gelir sağladı
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Porsche, düzenleyici onayların ardından Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerinin satışını tamamladı. Bu işlem, şirkete yaklaşık 1 milyar euro gelir sağlarken, elde edilen gelirin 250 milyon eurosunun emeklilik yükümlülükleri için ayrılması planlanıyor.

Porsche Çarşamba günü, düzenleyici onayların ardından Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerinin satışını tamamladığını açıkladı. Bu, Alman spor otomobil üreticisinin Hırvat elektrikli hiper otomobil üreticisi ve ilgili işlerden çıkışını sonuçlandırdı.

İşlem, Porsche'ye yaklaşık 1 milyar euro (1,2 milyar dolar) gelir sağlayacak. Şirket, anlaşmanın 2026 yılı otomotiv net nakit akışı marjı tahminini önceki %3-%5'ten %5,5-%7,5'e yükseltmesine yardımcı olacağını belirtti. Porsche, elde edilen gelirin 250 milyon eurosunu emeklilik yükümlülüklerini finanse etmek için ayırmayı planlıyor.

Bu elden çıkarma, Porsche'nin daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak, lüks otomobil üreticisinin Çin'de zayıflayan talep ve elektrikli araçlara beklenenden yavaş geçişle karşı karşıya kalması nedeniyle çekirdek otomotiv işine odaklanmasını amaçlıyor. Bu sorunlar Avrupa otomotiv sektöründe kazançları baskılamıştı.

Porsche, 2021'de Bugatti Rimac ortak girişiminin kurulmasına yardım ettikten sonra Bugatti Rimac'ta %45 ve Rimac Group'ta %20,6 hisseye sahipti. İşlemin ardından Rimac Group'un yeni yatırımcılarıyla birlikte Bugatti Rimac üzerinde kontrolü elinde tutması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Bugatti, Porsche, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Porsche, Bugatti Rimac hisselerinin satışını tamamlayıp 1 milyar euro gelir sağladı - Son Dakika

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