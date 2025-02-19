Geçen günlerde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, bugünkü grup toplantısında AK Parti'ye katıldı. Tutuş'un üyelik rozeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
Tutuş'la birlikte 9 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye geçen diğer belediye başkanları şöyle;
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yerel seçimlerde CHP listesinden belediye başkanı seçilen Hamit Tutuş, geçen günlerde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tutuş istifasını "Görülen lüzum üzerine CHP'den istifa ettim. AK Parti kökenli bir siyasetçiyim. 16 Yıl önce Bursa'da AK Parti İl Genel Meclis üyeliğine adaydım. CHP'den seçime katılmıştım. CHP'den istifa ettiğime dair Genel Merkez başta olmak üzere ilgili organlara istifa dilekçemi gönderdim. Şimdilik bağımsız kalacağım. Önümüzdeki günlerde kararımı vereceğim" diyerek açıklamıştı.
Son Dakika › Politika › 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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