10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

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31 Mart'ta farklı partilerden belediye başkanı seçilen 10 isim, AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini grup toplantısında bizzat taktığı isimler arasında CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş da yer aldı.

19.02.2025 14:42
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Geçen günlerde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, bugünkü grup toplantısında AK Parti'ye katıldı. Tutuş'un üyelik rozeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

9 BAŞKAN DAHA AK PARTİ'YE KATILDI

Tutuş'la birlikte 9 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye geçen diğer belediye başkanları şöyle;

  1. Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
  2. Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)
  3. Ebubekir IrmakElazığ, Sivrice (YRP)
  4. Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
  5. Adem GümüşErzincan, Tercan, Kargın (YRP)
  6. Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti - İstifa)
  7. Murat DabanManisa, Selendi (YRP)
  8. Mehmet Sıddık SalurMuş, Merkez, Karaağaç (YRP)
  9. Alihan Babat: Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP - İstifa)
10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

TUTUŞ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yerel seçimlerde CHP listesinden belediye başkanı seçilen Hamit Tutuş, geçen günlerde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tutuş istifasını "Görülen lüzum üzerine CHP'den istifa ettim. AK Parti kökenli bir siyasetçiyim. 16 Yıl önce Bursa'da AK Parti İl Genel Meclis üyeliğine adaydım. CHP'den seçime katılmıştım. CHP'den istifa ettiğime dair Genel Merkez başta olmak üzere ilgili organlara istifa dilekçemi gönderdim. Şimdilik bağımsız kalacağım. Önümüzdeki günlerde kararımı vereceğim" diyerek açıklamıştı.

10 belediye başkanı AK Parti\'ye katıldı

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Son Dakika Politika 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • murat2069:
    SATILMIŞLAR PAZARDA BAŞKA AÇIKLAMASI OLAMAZ 397 39 Yanıtla
  • XXXX:
    NEREDESINIZ TROLLER? AKP YE VERYANSIN ETSENIZE. DOGRULARI GORENLER GELIYOR ISTE.. 46 146 Yanıtla
  • Mustafa POLAT:
    XXXX!! Senin konuşman için sana birilerinin değer vermesi lazım yoksa bilinmez olarak kalırsın. O yüzden sen sus sana değer verenler yorum yapsın.. 58 117 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Kaça Satıldılar acaba. 146 27 Yanıtla
  • soner yavuz:
    DOĞRULARI GÖRENLER DEĞİL HARAMİLİK HARAMZADELİK İÇİN GELENLER DİYECEKSİN 117 18 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Aldığınız oylar Haram olsun 106 16 Yanıtla
  • yilmaz aslan:
    eeee para AKP de 78 19 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    millet oy veriyor onlar geçiş yapıyor oy verdiğim insan parti değişse zoruma gider 62 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Birçoğu da y.r.p.isinden 40 4 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    hepsi satılmıştır parayla. 7 1 Yanıtla
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