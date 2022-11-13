10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmî törende Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, avludaki birkaç kişi "Reis", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atmıştı.
Söz konusu görüntüleri bugün Twitter hesabından paylaşan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan büyük tartışma yaratan bir tweet attı.
Özkan, "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı.
Yaptığı paylaşımın büyük tepki çekmesi sonrasında tweetini silen İYİ Partili Özkan daha sonra konuyla ilgili yeni bir tweet attı. Özkan, "5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim… Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. "Köpeğin oluruz" diyor..." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İYİ Partili İbrahim Özkan, Anıtkabir'le ilgili paylaşımını tepkiler sonrası silmek zorunda kaldı - Son Dakika