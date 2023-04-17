7 ayrı araştırma anketinden dikkat çeken sonuç! Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu önde - Son Dakika
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7 ayrı araştırma anketinden dikkat çeken sonuç! Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu önde

17.04.2023 15:42

14 Mayıs seçimlerine günler kala anket şirketleri güncel sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 7 ayrı araştırma şirketinin mart ayı verilerine dayanarak "Anketlerin Anketi" olarak isimlendirilen bir rapor hazırlanırken, ortaya çıkan istatistiklere göre seçimin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 54.6 oyla birinci oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 45.44'te kalıyor.

Cumhur ve Millet ittifaklarının cumhurbaşkanı adayları ile iki ittifakın milletvekilleri adaylarının yarışacağı seçimler öncesi çeşitli araştırma şirketlerinin yaptıkları anketler de gündem olmayı sürdürüyor. Türkiye Raporu, 7 ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak "Anketlerin Anketi"nin sonuçlarını paylaştı.

'Anketlerin Anketi'nde çarpıcı sonuç! Seçim ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu ipi göğüsleyen isim oluyor

"SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA KILIÇDAROĞLU İPİ GÖĞÜSLÜYOR"

Türkiye Raporu, Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 54.6 oyla ipi göğüsleyen isim oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 45.44'te kalıyor.

'Anketlerin Anketi'nde çarpıcı sonuç! Seçim ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu ipi göğüsleyen isim oluyor

"MİLLET İTTİFAKI, MECLİS SEÇİMLERİNDE GERİDE"

Millet İttifakı çatısı altında giren partilerin oy oranı yüzde 38.7'de kalırken Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40.1'i buluyor. Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi'nin dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 11.3'lük oy düzeyine ulaşıyor. Hesaplamaya göre Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin oyu ise yüzde 3.6'da kalıyor.

YORUMLAR (1)
  • Soner kılıç: Maşallah ne kadar yalan bi anket 14 mayıs 'ta sonuc açıklanana kadar hepsi yalan dolan Cevap Yaz 23 26 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 7 ayrı araştırma anketinden dikkat çeken sonuç! Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu önde - Son Dakika


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