Selahattin Demirtaş'ın sorusuna Gelecek Partisi'nden cevap: Davutoğlu şikayetçi olmamıştır

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2015 yılında, " Fırat'ın batısına PYD geçmeyecek. Geçtiği anda vururuz dedik, iki kere de vurduk" sözleri üzerine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal izlersin" demişti. Demirtaş'ın bu sözleri üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirtaş hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

DURUŞMADA DAVUTOĞLU'NUN ŞİKAYETİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİ SORDU

Selahattin Demirtaş'ın, eski Başbakan Davutoğlu'na yönelik sözlerine ilişkin hapis istemiyle Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada SEGBİS aracılığıyla konuşan Selahattin Demirtaş, öncelikle Ahmet Davutoğlu'nun, hakkındaki şikayetinin devam edip etmediğini sordu.

"SAYIN DAVUTOĞLU, YÜREĞİNİZ SOĞUMADI MI?"

Demirtaş'ın avukatları şikayetin devam ettiğini belirtince Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Davutoğlu şu an muhalefet partisinin genel başkanı. Kendisi neyden şikayetçi bilmek istiyorum. Bir sonraki celse dinlemek isterim. Kendisinin, muhalefet lideri olarak açıklamaları var, ifade özgürlüğü üzerine. Sayın Davutoğlu Başbakanlık yaptığı dönemde kendisine yönelik tüm hakaret davalarından şikayetini çekti. Şikayetini çekmediği tek kişi benim. Şaşkınlıkla karşılıyorum, Bir sonraki celse Davutoğlu'nu burada görmek istiyorum, suçlama nedir ondan dinlemek istiyorum. Hakkımda 144 soruşturma açıldı 47'si davaya döndü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) göre de siyasi tutukluyum. Şu ana kadar toplam 9 yıl hapis cezası aldım. 6 yıldır tutukluyum. Bununla birlikte 38 ağırlaşmış müebbet ve 10 bin yıla yakın hapis istemiyle yargılanıyorum. Sayın Davutoğlu'na sormak istiyorum, yüreğiniz soğumadı mı, daha ne kadar yargılanmam lazım. Sizin Başbakan iken yaptıklarınıza dair hakkınızda tek bir fezleke yokken, ben muhalefet lideri olarak Anayasa'nın verdiği yetkiyle sizi denetlemek için eleştirdiğim için mi bu kadar yıldır yargılanıyorum. Mahkemeden, Davutoğlu'nun bir sonraki celseye gelmesi için kendisine tebligat çıkarmasını istiyorum. Koşullar uygun olursa ben de mahkemede hazır bulunmak istiyorum."

"DAVUTOĞLU ŞİKAYET OLMADI, TAKİP TALEBİNDE BULUNMADI"

Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı ise açıklama yaparak Davutoğlu'nun şikayetçi olmadığı gibi davaya katılım ve takip talebinde de bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, "Sayın Davutoğlu, kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlık bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalarından daha önce vazgeçmiştir" denildi.

EPÖZDEMİR: GELECEK PARTİSİ'NİN AÇIKLAMASI GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Gelecek Partisi'nin bu açıklamalarına Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir ise tepki gösterdi. "Bu açıklama hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmıyor" diyen Epözdemir, "Ahmet Davutoğlu'nun vekilinin müşteki/şikayetçi sıfatıyla bahsi geçen dosyaya ve bir başka dosyaya sunduğu mazeret dilekçesi ile Sayın Demirtaş hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirtir dilekçeler ektedir." dedi. Epözdemir, Twitter hesabından mazeret dilekçelerini paylaştı.