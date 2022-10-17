AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı - Son Dakika
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AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı

17.10.2022 14:05

2018 seçimlerinde en doğru tahmini yaparak dikkatleri üzerine çeken ORC Araştırma'nın AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Konya'da düzenlediği ankete katılanların 42.5'i tercihini AK Parti'den yana kullanırken yüzde 14.1'lik kesim de Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'ne oy vereceğini ifade etti.

Türkiye'nin kilitlendiği 2023'te gerçekleşecek seçimlere aylar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanırken, 6'lı masanın çıkaracağı aday ise belirsizliğini koruyor. Bir yandan da anket şirketleri art arda araştırma sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

EN BÜYÜK SÜRPRİZİ DAVUTOĞLU YAPTI

Son olarak da ORC Araştırma, katılımcılara AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Konya'da "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorunu yöneltti. Anket sonucuna göre AK Parti'nin en büyük oy kaybını yaşadığı il Konya oldu. 1425 kişinin katıldığı ankette seçmenlerin yüzde 42,5'inin tercihi AK Parti oldu. Sonuçların en dikkat çeken kısmı ise Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nin muhalefet partilerini geride bırakarak yüzde 14.1 oy alması oldu.

'AK Parti'nin kalesi' olarak bilinen ilimizde Davutoğlu sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı

İYİ PARTİ 3. SIRADA

Öte yandan kentte Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'ye oy verenlerin oranı yüzde 12,9 oldu. MHP'nin de yüzde 7 oranında oy kaybederek ankette yüzde 8,5 oranında oy edindiği görüldü.

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Son Dakika Politika AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı - Son Dakika
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