İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Meral Akşener paylaşımı kafaları karıştırdı

2023 seçimlerine 7 ay gibi bir süre kalmışken partiler çalışmalarına hız verdi. Seçimlere dair en çok konuşulan konular arasında ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı yer alıyor. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, adaylık konusunda önemli bir çıkışta bulundu.

''AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU BİR DÜNYA HAYAL EDİN''

Türkkan, Cüneyt Özdemir'in sosyal medya üzerinden yaptığı "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorulu ankette İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in %40 çıktığı sonucu paylaşarak, ''Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil'' ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ 2. SIRADA

471 bin 589 kişinin oy kullandığı ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16 oy alırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yüzde 37 oy çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 7'de kaldı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

AKŞENER "BAŞBAKANLIĞA TALİBİM" DEMİŞTİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise daha önceden yaptığı açıklamada, "Başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak, ona da inanıyorum" diyerek Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağını belirtmişti.