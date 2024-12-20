2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, " Suriye'nin milli egemenliğine ve üniter devlet olmasına önem veriyoruz. Herkesi temsil eden bir yönetim olmalı." dedi.

AK Parti Grup başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde partileri adına söz aldı.

Usta, bütçenin, milletin refahı ve Türkiye'nin kalkınması için atılacak adımların teminatı olduğunu vurguladı.

Milletin sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini belirten Usta, vesayet odakları ve darbe tehditlerinin milletin iradesine pranga vurduğunu ifade etti.

Önceki dönemlerde Türkiye'nin karanlık günler yaşadığını anlatan Usta, 1987 yılında kıyafetleri dolayısıyla okuldan atılanların yazdığı mektubu okudu. Usta, 28 Şubat sürecini hatırlatarak, "İki gün önce burada, Genel Kurulda 28 Şubat darbecilerinin söylediklerinin aynısını tekrar duyduk. Bizlere 'Kadın düşmanısınız.' diyenlere asıl kadın düşmanının kim olduğunu hatırlatmak istiyorum. 25 yıl önce İstanbul Üniversitesi'nde uygulanmak üzere genelge yayımlandı; başörtülü öğrencilerin derslere, kütüphaneye, hatta yemekhaneye bile alınmaları yasaklandı." diye konuştu.

Başörtülü olduğu için okuldan atıldığını belirten Usta, bu süreçte uzun mücadeleler verdiklerini dile getirdi.

Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı adımlar sonrasında başörtülü kadınların milletvekili olduğunu söyledi.

"Bu ülkenin kadınları artık özgürdür"

Yaşananların, yeni Türkiye'nin, AK Parti'nin başarısı olduğuna dikkati çeken Usta, iktidarları döneminde kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlendirildiğini ifade etti. Usta, "Bu ülkenin, inandığı gibi yaşamayı tercih etmiş kadınlarını seçimden seçime hatırlayanlar, en son genel seçimlerde 'helalleşme' kampanyası başlatmıştı. Ne oldu? Altılı masa, ortakları ve Kılıçdaroğlu da gidince helalleşme de bitti anlaşılan. Bu ülkenin kadınları artık özgürdür, eşittir ve yasaklardan kurtulmuştur. Bunu sağlayan milletimizin bize olan inancı ve güvenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de Baas rejiminin devrildiğini anımsatan Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen politikanın haklı olduğunun görüldüğünü belirtti. Leyla Şahin Usta, Suriyelilere kucak açtıklarını ve onları koruduklarını dile getirerek, "Suriye'nin milli egemenliğine ve üniter devlet olmasına önem veriyoruz. Herkesi temsil eden bir yönetim olmalı. Suriye'deki kadınların başka yerlerde gördüğümüz muamelelere ve sorunlara maruz kalmamasını çok önemsiyoruz ve takip ediyoruz." diye konuştu.

Terörün bitirilmesi gerektiğinin altını çizen Usta, Kürt vatandaşlarla bir sorunlarının bulunmadığını ifade etti.

"Türk-Kürt kardeşliğini bozmak isteyenlere fırsat vermedik"

İktidarları döneminde hiç kimseyi ötekileştirmediklerini belirten Usta, şöyle devam etti:

"Türk-Kürt kardeşliğini bozmak isteyenlere fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Kimlik siyasetinin araçsallaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Aynı metinleri tekrar tekrar okuyarak Kürt vatandaşlarımızın araçsallaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Artık birilerinin de yeni bir şeyler söylemesi gerekiyor."

Uluslararası örgütlerin Türkiye aleyhine maksatlı raporlar yazdığını ifade eden Usta, bu raporları reddettiklerini dile getirdi.

Usta, iktidarlarını milletin gücü ve iradesi üzerine inşa ettiklerini vurguladı.

İsrail'in, Gazze'de soykırım yaptığının altını çizen Usta, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası örgütlerin zulme karşı caydırıcı duruş sergilemediğini ifade etti.

Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman mazlumun yanında yer aldığını dile getirdi.

Gabar Dağı'ndaki petrol keşfini anımsatan Usta, hedefin yıllık 100 bin varil petrol üretimi olduğunu belirtti. Usta, Gabar'ın eskiden terörle anıldığını, ancak bugün güven ve huzurun sağlanmasıyla bölgede petrol yatırımlarının, turistik tesislerin hayata geçirildiğini söyledi.

"12 Eylül askeri darbesi, ailemin üzerinden bir buldozer gibi geçti"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 12 gün boyunca bütçeyle alakalı pek çok konuşma gerçekleştirildiğini, bu konuşmaların bir kısmının "yara açıcı", büyük bir kısmının da "yara sarıcı" olduğunu ifade etti.

12 Eylül askeri darbesinin ailesinin üzerinden bir buldozer gibi geçtiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmetli ağabeyim, Ülkü Ocakları başkanlığı yapan Cihan Yenişehirlioğlu, tutuklanmış ve idam cezasıyla cezaevine atılmıştı. Ben, ailenin en küçüğüyüm. Cihan ağabeyimin acısına daha fazla dayanamadığı için babam da vefat etmişti. Bir bayram sabahı annemle beraber Eskişehir'e Birinci Taktik Havva Üssü'ndeki cezaevinde abimi ziyaret etmemiz gerekti. Haber gelmişti çünkü; tatlı ikram edilecekti tutuklulara; 'Herkes tatlı getirebilir.' denildi. Annem, 'Abin cevizli sever.' diye sabaha kadar baklava açmıştı."

Eskişehir'e gittiklerini ve içeri alınmak için beklerken bir komutanın "İçeri tatlı sokmak yasak." demesi üzerine annesinin ve yanındaki tutuklu yakınlarının yaşadığı üzüntüyü anlatan Yenişehirlioğlu, getirdikleri baklavayı oradaki askerlere dağıttığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "O gün kendime bir söz verdim; yara açan değil, yara saran olacağım. Avukatlığımı, aktörlüğümü, yazarlığımı ve şu an milletvekilliği görevimi hep bu perspektiften kurguladım." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yılında rahmet ve dualarla andı.

AK Parti hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 7'nci bütçesinin görüşmelerinin sonuna geldiklerini kaydeden Yenişehirlioğlu, bir sanatçı olarak kültürün, kültürü muhafaza etmenin ve buna yönelik çalışmaları hayata geçirmenin öneminden bahsetmek istediğini dile getirdi.

İnsana dokunan, insana hizmet ulaştıran, insandan teveccüh görmeyi hedefleyen, başarısı bu nispette belirlenen siyaset kurumunun bu nedenle önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "İnsana verdiği değerle, samimiyet ve muhabbetiyle yüreklerde meşru zemin bulma imkanına sahip olan; bu doğrultuda politika ve hizmet üreten bizler, görevimizin ciddiyetini layıkıyla idrak ediyoruz. İstişare ve uzlaşı kültürünün çatısı, demokrasi anlayışının mekansal iz düşümü olan Gazi Meclis'imizde yürütülen çalışmaların itibarını korumalı, aziz milletimizin derdine deva olma gayretiyle, olanı daha da iyileştirme hedefiyle hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütçemiz, bizzat bu milletin değerlerini koruma vizyonunun bütçesidir"

2025 yılı bütçesine ilişkin de Yenişehirlioğlu, "Bugün görüşmelerinde sona geldiğimiz bütçemiz, her alanda insanı önceleyen AK Parti hükümetleriyle sağlanan istikrarın; üretim, istihdam ve yatırımı temel alan yürüyüşün devamı niteliğindedir. İşte bu sebeple Allah'ın izniyle bugün kabul edilecek olan bütçemiz, bizzat bu milletin değerlerini koruma vizyonunun bütçesidir. İnsanı ihya ederek toplumu, toplumu ihya ederek milleti, milleti ihya ederek devletimizi kalkındırmayı hedef bildik. Geçmişten bugüne elde ettiğimiz kazanımlar tam da bu plan ve programın birer yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini, kültür bakiyesini korumak, gelecek nesillere aktarmak adına önemli atılımlara imza attıklarını söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, kendi tarihine düşman bir nesil yetiştirmek isteyenlere karşı kadim tarihimiz, tüm paydaşlarıyla bir gurur vesilesi olarak anılmaktadır. Bugün, İslam'ın nuruyla aydınlanmış bu topraklara ekilen umut tohumlarının yeşerdiğine şahitlik ediyoruz. İnanıyoruz ki filizlenen bu tohumlar, kökü maziye dalları atiye uzanan koca birer çınar olacak ve gölgesinde bütün insanlık huzur bulacaktır. Türkiye, işte bu bağlılık sayesinde 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek mücadele etmektedir, mazlumlara umut olmaktadır, İsrail zalimliğinin planlarını bozmaktadır, Suriye'de, tarihin doğru tarafında yer almaktadır, Haktan ve hakikatten yana durmaktadır."

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "İsrail terörü bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışırken, Gazze Kasabı Netanyahu soykırım motivasyonuyla kanlı eylemlerine devam ederken, siyonizmle emperyalizm ittifakı peş peşe savaş suçları işlerken bu kanlı senaryoya en yüksek ses, Türkiye'den çıkmıştır." dedi.