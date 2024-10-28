26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi - Son Dakika
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Politika

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

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Erken seçim tartışmaları devam ederken 26 ilde yapılan son seçim anketinde AK Parti yüzde 32.5 ile birinci parti olurken, ikinci sırada yüzde 31.7 ile CHP yer aldı. Ankette en büyük sürprizi ise bugün partisinin ismini ve tüzüğünü açıklaması beklenen Yavuz Ağıralioğlu yaptı.

28.10.2024 11:05  Güncelleme: 11:18
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Muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ VE CHP KAFA KAFAYA

20 - 24 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette AK Parti yüzde 32.5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 31.7 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin yüzde 9'luk kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti yüzde 8.6'da kaldı.

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

ANKETE AĞIRALİOĞLU DAMGA VURDU

Bugün partisinin ismini ve tüzüğünü açıklaması beklenen Yavuz Ağıralioğlu ise ankete damga vuran isim oldu. Ankete göre; olası bir seçimde Ağıralioğlu'nu destekleyeceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1.5 oldu.

İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç;

  • AK Parti: %32.5
  • CHP: %31.7
  • MHP: %9.0
  • DEM Parti: %8.6
  • İYİ Parti: %4.7
  • Zafer Partisi: %4.3
  • Yeniden Refah Partisi: %3.5
  • Yavuz Ağıralioğlu: %1.5
  • Türkiye İşçi Partisi: %1.3
  • Diğer: %2.9
26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ali Tarkan Erdal:
    Bu yuzde 32 nin yüzde 10 u Devlet kadrolarındalar tuzları kuru . Değişim istemiyorlar çünkü gelecek bir yeni hükümette onlara yer yok. Kalan yüzde 22 aileleri. Anlayacağınız yüzde 32 kemik oy. Hepsini bu şekilde kendine bağlamış. Yoksa bu kadar rezilliğe bu iktidar yüzde 32 alamaz. Bunlar benim varsayimim değil bizzat bildiğim şeyler. Bu yüzden halk olarak birleşip bunları gönderelim. 153 94 Yanıtla
    Zafer Bekler:
    Çok iyi anlatmışsınız kendıne 7/8 mılyon zengın yarattı onlar ve yakın avaneleri gerçi bır gecede para için herkesı satarlar 1 0
    Tuncay Gökdemir:
    Kişi kendinden bilir işi 0 0
    Süper Çocuk:
    Siz bu kafayla daha çok seçim kaybedersiniz! Bizzat bildiğine göre elinde bu  nün isim listesi de vardır değil mi? Bunları 22 yıldır halk seçiyor zaten, farkında değilsin galiba?!! 0 0
  • Erkan Cinar:
    Yemin ederim algı yok öyle birşey benim tanıdığım 10 akpeli birdaha ona oy verirsem kafamı kesin diyor 118 62 Yanıtla
  • Chen Medya :
    asparagas haber adamin daha partisi kurulmadı 1.5 oy almış zemin yaratılıyor 86 27 Yanıtla
    Said Demir:
    Niye zorunamı gitti. 0 0
  • Nuri Varol:
    bu anket akp genel merkezindemi yapıldı. emekli çiftçi bitmiş durumda asgari ücretlinin aldığı maaş ev kirasına yetmiyor anketten akp birinci çıkmışmış siz nerede yaşıyorsunuz uzaydami ? 78 30 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Kardeş bırakın bu teraneleri, kimse yemiyor artık! Ekonomik kriz yavaş yavaş geçiyor. 0 1
  • Mehmet Aydın:
    Derhal CHP de seçim kurultay olmalı İkinci Kılıçdaroğlu vakası projesi olan Özgür Özel genel başkanlığı bırakmalı 56 27 Yanıtla
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