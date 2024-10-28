Muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.
20 - 24 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette AK Parti yüzde 32.5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 31.7 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin yüzde 9'luk kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti yüzde 8.6'da kaldı.
Bugün partisinin ismini ve tüzüğünü açıklaması beklenen Yavuz Ağıralioğlu ise ankete damga vuran isim oldu. Ankete göre; olası bir seçimde Ağıralioğlu'nu destekleyeceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1.5 oldu.
Son Dakika › Politika › 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi - Son Dakika
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