28 Şubat Darbesi Unutulmayacak

Politika

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, "28 yıl önce, hiçbir zaman demokratik yolla iktidara gelemeyen vesayet odaklarının, kanun, hak, hukuk, teamül, meşruiyet, görgü, nezaket, insaniyet gözetmeksizin, milletin hür iradesiyle seçilmiş hükümete karşı yaptıkları darbeyi asla unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir darbe olduğunu belirterek, "28 Şubat, küresel sömürü çetesinin, millet düşmanı beynelmilel iş birlikçileriyle müştereken tezgahladıkları, 'bin yıllık' temel değer ve dayanaklarımızı bütünüyle çökertmeyi amaçlayan çok yanlı, çok yönlü bir darbedir. Milletin hür iradesiyle işbaşına getirdiği demokratik yönetimi iktidardan indirmeye odaklanan darbeciler, milli iradeyi gasp, zenginliğimizi talan etmiş, özgürlüklere savaş açmıştır. Ekonomi, finans, eğitim hayatı, yargı, basın tahakküm altına alınmış, özgürlük ve medeniyet değerlerinden yana olan herkes, her kurum zorbaca cezalandırılmıştır. Milli iradenin idareye dönüşmesiyle ekonomide, yönetimde, demokraside, toplumsal barışta, gelir dağılımında iyileşmelerin başladığı bir dönemde, Türkiye'nin yolu kesilmek, yürüyüşü engellenmek istenmiştir. 28 Şubat, siyasi iradeyle birlikte Türkiye'nin ekonomik birikimlerine, yaşama heyecanına, inanç değerlerine, demokrasi irade ve talebine, eğitime, sağlığa, özgür basına, haber alma özgürlüğüne, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize; maddi ve manevi varlıkları ile bütün Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir darbedir. Milletimiz, sabrı, feraseti ve dirayeti ile bin yıl süreceği söylenen zalim kuşatmanın zincirlerini kısa zamanda kırmıştır. 28 Şubat, ülkemizin insan hakları, düşünce ve demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Bunu planlayanlar, uygulayanlar ülkeye ve millete çok büyük bir kötülük etmiş; hayallerimizi, heyecanımızı, umudumuzu, enerjimizi ve elbette kazanımlarımızı, birikimlerimizi gaspetmiştir. Zorbalığın egemen olmak istediği o zor zamanlarda, 'beşli çete' diye nam salan ihanet şebekesi içinde bazı sözde sivil toplum yöneticilerinin de olması, millet vicdanında derin yaralar açmıştır. Benzer tezgahı daha sonraları 'Ulusal Birlik Hareketi Platformu' adıyla tertip eden bu vesayet savunucusu anlayış, milletin özgür iradesini ve demokratik haklarını elinden alanlarla doğrudan iş birliği yaparak emek, hak ve özgürlük mücadelesinin yüz karası, utancı olmuştur." dedi.

"O zamanda direndik yine direniriz"

"Eğitim-Bir-Sen, ülkenin ve milletin geleceğinin tehlikeye girdiği o meşum ihanet sürecinde, varlık amacından taviz vermeden baskıya, yasaklara, haksızlığa karşı her türlü riski göğüsleyerek direnmiştir." diyen Yasav, "Bugün de, milletin demokrasi ve refah alanını genişleten gelişmeleri, eskiye özlemle içine sindiremeyen hasmane tutumlara karşı tavrımızda bir değişiklik yoktur. Her türlü özgürlükler yasaklanırken, banka kasalarının hortumlandığı, ülkenin faiz, döviz, enflasyon batağında iflasa sürüklendiği o zor, sıkıntılı zamanlarda, tepki vermek şöyle dursun, bu zorbalıkları destekleyen bazı sivil toplum örgütleri, özellikle de sanayici ve iş adamlıklarını öne çıkaran malum derneğin, bugün demokrasi ve hukuk düzleminde yapılan icraatı eleştirmesini pek masum ve iyi niyetli görmüyoruz. Darbecilerden adalet önünde hesap sorulmuş, yargılanmaları sonrasında rütbeleri sökülen failler hapsi boylamıştır. Darbeleri tarihin karanlığına gömen iradenin ürettiği değerler, bilgide, eğitimde, sanatta, sosyal dayanışmada, demokrasi kültüründe, milli hassasiyetlerde, öz güven artırmada yüksek bir bilinç ve eylem kültürü ile kökleşmeli, kalıcı olmalıdır. Bu meyanda, çalışma hayatında açtığı derin yaralarla bir neslin travmasına dönüşen 28 Şubat'ın yasakçı zihniyeti geride kalmasına rağmen, o karanlık günlerin bir tortusu olarak hala karşımızda duran mağduriyetler var. Bu mağduriyetlerin son bulması için yetkililere her fırsatta çağrıda bulunduk ve çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Adaletin tesisi ve kamu vicdanının rahatlaması için, 28 Şubat sürecinde zarar gören herkesin maddi ve manevi kayıpları tazmin edilmesini, haklarının ve itibarlarının iadesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yasav açıklamasını şöyle tamamladı: "Eğitim-Bir-Sen olarak, 28 Şubat cuntasını kınıyor; bu darbeye ve bütün darbelere alkış tutanları, destek verenleri unutmayacağımızı bir defa daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle, 'Savunan Adam' eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 14. yılında rahmetle anıyorum." - MANİSA