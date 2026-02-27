28 Şubat Darbesi ve Erbakan'ın Mirası - Son Dakika
28 Şubat Darbesi ve Erbakan'ın Mirası

27.02.2026 23:19
Mahmut Arıkan, 28 Şubat darbesini sinsi olarak nitelendirip Erbakan'ın azmini vurguladı.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Cumhuriyet tarihimizde birçok darbe oldu. Ancak bu darbelerin içinde en sinsi ve en kirli olanlarından birisi 28 Şubat darbesidir. Ne irtica, ne şu, ne bu. 28 Şubat'ın iki sebebi vardır. Biri, rantiyecilere giden hortumun kesilerek, denk bütçe yapılması. Diğeri ise D-8'lerin kurulması. Birincisi içerideki işbirlikçi rantiyeyi, diğeri de dışarıdaki emperyalistleri rahatsız etmiştir. Ancak Erbakan hocamız asla yılmamış, bir kez olsun 'benden bu kadar' dememiştir. İşte tam burada, yılmayan, yıkılmayan bir azimle millet için, ümmet için, insanlık için çalışan Erbakan hocamızı anlamaya çalışmalıyız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya İl Teşkilatı tarafından 'Geleneksel Konya İftarı' ve 'İnsanlık İçin Çalışan Adam Necmettin Erbakan' programına katıldı. İftar yemeğinin ardından partililere seslenen Arıkan, "Hep duyduğumuz bir cümle vardır; 'Erbakan hoca haklıymış' bu cümle bizim için hem sevindirici, hem hüzün vericidir. Sevindiricidir, çünkü fikirleri daha iyi anlaşılmaktadır. Hüzün vericidir, çünkü gerçekleşmesin diye uyardığı tehlikeler, gerçekleştikten sonra kendilerine haklılıkları teslim edilmektedir. Bugün, onu bir çınarın gölgesini, bir babanın duasını, bir hocanın şefkat ve merhamet dolu bakışlarını özler gibi özlüyoruz. Erbakan hocamız bir okuldur. Ama yalnızca Türkiye için değil, bütün insanlık için bir okuldur. Bu okul, Siyonizm'e karşı açılmış cephenin, en ileri karakoludur. Bu okul, faiz belasına karşı başlatılmış en kararlı mücadeledir. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki, Erbakan hocamız baskılara, engellemelere, kapatmalara, 28 Şubat karanlığına maruz kalmıştır" diye konuştu.

'28 ŞUBAT DARBELER İÇİNDEKİ EN SİNSİ VE EN KİRLİ OLANI'

28 Şubat süreci ve Necmettin Erbakan'ın tutumuna değinen Arıkan, şöyle devam etti:

"Yarın 28 Şubat'ın 29'uncu yıl dönümü. Cumhuriyet tarihimizde birçok darbe oldu. Ancak bu darbelerin içinde en sinsi ve en kirli olanlarından birisi 28 Şubat darbesidir. Ne irtica, ne şu, ne bu. 28 Şubat'ın iki sebebi vardır. Biri, rantiyecilere giden hortumun kesilerek, denk bütçe yapılması. Diğeri ise D-8'lerin kurulması. Birincisi içerideki işbirlikçi rantiyeyi, diğeri de dışarıdaki emperyalistleri rahatsız etmiştir. Ancak Erbakan hocamız asla yılmamış, bir kez olsun 'benden bu kadar' dememiştir. İşte tam burada, yılmayan, yıkılmayan bir azimle millet için, ümmet için, insanlık için çalışan Erbakan hocamızı anlamaya çalışmalıyız. Erbakan'ı anlamak, 'faiz ekonominin mikrobudur' cümlesini bir retorik olarak değil, bir sistem eleştirisi olarak okumaktır. Çünkü mesele, sadece yüksek faiz oranları değildir. Mesele milyonlar köle gibi çalışırken servetin belirli ellerde toplanmasıdır. Erbakan'ı anlamak demek, Milli Görüş'teki 'milli' kelimesinin künhüne varmak demektir. Erbakan hocamızın milli kavramı, ırkçı-ulusalcı dar kalıpların dışındadır. Onun 'milli' tasavvuru renkleri, ırkları, dilleri farklı da olsa haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında bir araya gelmektir. 'Sürünerek de olsa İran'a giderim' sözünün ne anlama geldiğinin farkına varıp mezhepçilik tuzağına düşmemektir. Erbakan'ı anlamak, 28 Şubat post-modern darbe sürecini seküler-dindar ya da asker–sivil gerilimi olarak okumak değil, küresel sömürü sisteminin ülke kaynaklarına çökme projesi olarak görmektir. Erbakan'ı anlamak yoksul bırakılmış insanlarla kameralar önünde göstermelik iftarlar yapmak değil, doğuda ve batıda, kuzeyde ve güneyde tüm insanlardan yoksulluğunu gidermek için mücadele etmektir."

Kaynak: DHA

