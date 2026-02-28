28 Şubat: Eğitime Darbe ve Zulüm Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28 Şubat: Eğitime Darbe ve Zulüm Süreci

28 Şubat: Eğitime Darbe ve Zulüm Süreci
28.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceylan, 28 Şubat sürecinin eğitim ve inançlar üzerindeki baskılarını eleştirerek hatırlatmada bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Katsayı adaletsizliğiyle, ortaokulların kapatılmasıyla, başörtü engeliyle birlikte 28 Şubat süreci maalesef bu ülkenin yarınlarını akamete uğrattı. Çünkü o dönemde eğitim çatısı altında bir kamuflaj yaptılar. İmam hatipleri, başörtüyü toplumun üzerine bir maske gibi örttüler ama arka planda ülkeyi soydular." dedi.

Ceylan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'a ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bizzat yaşadığı bu dönemin insanların özgürlüklerine, inançlarına, düşüncelerine ve kimliklerine yönelik baskıların uygulandığı bir zulüm süreci olduğunu söyledi.

Bu süreçte hayata geçirilen tüm uygulamaların temelinde zulüm, haksızlık, adaletsizlik ve baskının bulunduğunu vurgulayan Ceylan, 28 Şubat'ın hafızalarında bu kavramlarla anıldığını, farklı tanımlamaların ise kendileri açısından bir anlam taşımadığını kaydetti.

Ceylan, buna "postmodern darbe" denmesinin arkasındaki temel sebeplerden birinin bundan önceki darbe süreçlerinin çok net askeri müdahaleler çerçevesinde olmasından kaynaklandığına dikkati çekerek, "Burada siyaset, sivil inisiyatif ve askeriyenin ortak çalışması, iktidardaki bir yapıyı alaşağı etme çabasından mütevellit böyle bir tanımlama yapılıyor. Fakat bizim açımızdan 28 Şubat bu ülkeye vurulmuş en büyük darbe, en büyük hainlikti." diye konuştu.

Bu sürecin tekrar yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Ceylan, "İnsanların kimlikleri üzerinden ayrıştırılmasını, inançların baskı altına alınmasını istemiyoruz. O yüzden 28 Şubat'ı çok net hatırlıyoruz, hatırlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, süreçten en ağır biçimde etkilenen kesimlerin başında imam hatip ve eğitim camiasının geldiğini aktardı.

İmam hatip ortaokullarının kapatıldığını, katsayı uygulamasıyla gençlerin üniversite ve gelecek hayallerinin engellendiğini, başörtüsü yasağı başta olmak üzere baskıcı uygulamaların ise yıllar boyunca mağduriyetlere yol açtığını anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"İmam hatip okulları o dönem bir ivme yakalamıştı, çıkıştaydı. Fakat katsayı adaletsizliğiyle ve ortaokulların kapatılmasıyla, başörtü engeliyle birlikte 28 Şubat süreci maalesef bu ülkenin yarınlarını akamete uğrattı. Çünkü o dönemde eğitim çatısı altında bir kamuflaj yaptılar. İmam hatipleri, başörtüyü toplumun üzerine bir maske gibi örttüler ama arka planda ülkeyi soydular. O dönem TMSF'ye devredilen 25'e yakın banka var. Hepsini soyup, içini boşaltıp bu milletin omzuna yük olarak bıraktılar. O yüzden bizim geleceğimizi, hayallerimizi çalmakla kalmadılar. Yani 86 milyonun hakkı var onların üzerinde. Kimse 'Ben başörtülü değildim, imam hatip okumuyordum, 28 Şubat'tan bana ne?' diyemez. Çünkü herkesin cebindeki parayı çaldılar."

"Bugün hala hakkını arayan 28 Şubat mağdurları var"

Bugün küresel ölçekte öne çıkan büyük teknoloji şirketlerinin kurulduğu, temel yatırımlarını yaparak ivmelendikleri tarihe dikkati çeken Ceylan, dünyanın en büyük şirketlerinin temel yatırımlarını 1990'lı yılların sonu ve 2000'in başında yaptığını vurguladı.

Ceylan, "Biz nelerle uğraşıyorduk o dönem, bunların yüzünden? Başörtüyle, okula girmekle mücadele ediyorduk, ikna odalarında ter döküyorduk. Ama dünya bambaşka bir atılımın içerisindeydi. Eğer ki 28 Şubat yaşanmasaydı, biz bugün yerli ve milli teknoloji hamlesi dahil olmak üzere onlarca başlığı çok daha erken yaşamış olacaktık. Ülke olarak, 86 milyon olarak bambaşka bir yerde duracaktık." diye konuştu.

28 Şubat sürecinin imam hatipler ve meslek liseleri başta olmak üzere eğitim sistemini ciddi biçimde zayıflattığını vurgulayan Ceylan, katsayı uygulaması ve idari tasfiyelerle gençlerin potansiyelinin engellendiğini, bunun da Türkiye'nin üretim kapasitesine ve insan kaynağına uzun vadeli zararlar verdiğini aktardı.

"28 Şubat, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu ülkeye yapılmış en büyük hainlik"

Devlet eliyle engellenmiş bir sistemin olduğunun altını çizen Ceylan, "Bizler, belki bir kucak insanı ancak kurtarabildik. İmam hatip camiası olarak yurt dışında eğitim imkanları sunduk. Başörtüsü sebebiyle okuyamayan kızlarımızı farklı yollarla yurt dışında okutup tekrardan bu ülkeye hizmet edecek hale getirdik. Fakat o dönem maalesef belki 2-3 nesil budandı. Bugün hala hakkını arayan 28 Şubat mağdurları var. 28 Şubat, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu ülkeye yapılmış en büyük hainliktir, darbedir." değerlendirmesini yaptı.

Ceylan, o dönemin bıraktığı travmaların hala hafızalarda canlı olduğunu ancak tüm acılara rağmen bugün gelinen noktaya umutla baktıklarını dile getirdi.

O eski günlerin bittiğine işaret eden Ceylan, "Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ve bu işe emek veren insanlarla birlikte bu mücadele bizi bugünlere ulaştırdı. Çok mutluyuz, memnunuz ama asla unutmuyoruz. Dün gibi hatırlıyoruz ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü maalesef düşman bu bağlamda karşımızda her daim diri duruyor. Bu fikrin arkasında, taşıyıcısı olan kadrolar yok olup gitmiyorlar maalesef." dedi.

Ceylan, siyasi iradenin darbelerin artığı olan anayasalardan ülkeyi kurtarmak için mücadele ettiğini, sürekli revizeler yapıldığını söyledi.

Bu konuda bir tadilat sürecinden geçildiğini dile getiren Ceylan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, tadilatlı ve yamalı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na girmek istemiyoruz. Gençlerimize bunu miras bırakmak istemiyoruz. O yüzden temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alındığı, gerçekten gençlerimizin artık bunlarla değil de gelecek yüzyılla, yeni çağın enstrümanlarıyla uğraşacakları bir anayasayla hayatlarını idame etmelerini istiyoruz. O yüzden bu anayasal güvenceyi, yeni anayasayı çok önemsiyoruz. Bunun için altlıklar hazırlıyoruz, çalıştaylar yapıyoruz."

"Bu ülkenin gençleri Allah'ın izniyle 28 Şubat'ı bir daha yaşatmayacak"

Ceylan, Türkiye'nin küresel aktör olma yolunda ilerlediğini, 28 Şubat'ta kaybedilen 100 yılın telafi edilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

28 Şubat'ı konuşurken aslında ümidi ve umudu yaymanın derdinde olduklarını ifade eden Ceylan, "Bizler dün gibi hatırlıyoruz. Kimse unuttuğumuzu zannetmesin. O yüzden boş yere heveslenmesinler. Bu ülkenin gençleri Allah'ın izniyle 28 Şubat'ı bir daha yaşatmayacak, 28 Şubatçılara bu ülkede bir daha gün yüzü göstermeyecek diye inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Abdullah Ceylan, 28 Şubat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 28 Şubat: Eğitime Darbe ve Zulüm Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
11:02
Manchester United iftar yemeği düzenledi
Manchester United iftar yemeği düzenledi
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
10:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:21:21. #7.12#
SON DAKİKA: 28 Şubat: Eğitime Darbe ve Zulüm Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.