28 Şubat: Eğitime Darbe ve Zulüm Süreci

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Katsayı adaletsizliğiyle, ortaokulların kapatılmasıyla, başörtü engeliyle birlikte 28 Şubat süreci maalesef bu ülkenin yarınlarını akamete uğrattı. Çünkü o dönemde eğitim çatısı altında bir kamuflaj yaptılar. İmam hatipleri, başörtüyü toplumun üzerine bir maske gibi örttüler ama arka planda ülkeyi soydular." dedi.

Ceylan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'a ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bizzat yaşadığı bu dönemin insanların özgürlüklerine, inançlarına, düşüncelerine ve kimliklerine yönelik baskıların uygulandığı bir zulüm süreci olduğunu söyledi.

Bu süreçte hayata geçirilen tüm uygulamaların temelinde zulüm, haksızlık, adaletsizlik ve baskının bulunduğunu vurgulayan Ceylan, 28 Şubat'ın hafızalarında bu kavramlarla anıldığını, farklı tanımlamaların ise kendileri açısından bir anlam taşımadığını kaydetti.

Ceylan, buna "postmodern darbe" denmesinin arkasındaki temel sebeplerden birinin bundan önceki darbe süreçlerinin çok net askeri müdahaleler çerçevesinde olmasından kaynaklandığına dikkati çekerek, "Burada siyaset, sivil inisiyatif ve askeriyenin ortak çalışması, iktidardaki bir yapıyı alaşağı etme çabasından mütevellit böyle bir tanımlama yapılıyor. Fakat bizim açımızdan 28 Şubat bu ülkeye vurulmuş en büyük darbe, en büyük hainlikti." diye konuştu.

Bu sürecin tekrar yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Ceylan, "İnsanların kimlikleri üzerinden ayrıştırılmasını, inançların baskı altına alınmasını istemiyoruz. O yüzden 28 Şubat'ı çok net hatırlıyoruz, hatırlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, süreçten en ağır biçimde etkilenen kesimlerin başında imam hatip ve eğitim camiasının geldiğini aktardı.

İmam hatip ortaokullarının kapatıldığını, katsayı uygulamasıyla gençlerin üniversite ve gelecek hayallerinin engellendiğini, başörtüsü yasağı başta olmak üzere baskıcı uygulamaların ise yıllar boyunca mağduriyetlere yol açtığını anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"İmam hatip okulları o dönem bir ivme yakalamıştı, çıkıştaydı. Fakat katsayı adaletsizliğiyle ve ortaokulların kapatılmasıyla, başörtü engeliyle birlikte 28 Şubat süreci maalesef bu ülkenin yarınlarını akamete uğrattı. Çünkü o dönemde eğitim çatısı altında bir kamuflaj yaptılar. İmam hatipleri, başörtüyü toplumun üzerine bir maske gibi örttüler ama arka planda ülkeyi soydular. O dönem TMSF'ye devredilen 25'e yakın banka var. Hepsini soyup, içini boşaltıp bu milletin omzuna yük olarak bıraktılar. O yüzden bizim geleceğimizi, hayallerimizi çalmakla kalmadılar. Yani 86 milyonun hakkı var onların üzerinde. Kimse 'Ben başörtülü değildim, imam hatip okumuyordum, 28 Şubat'tan bana ne?' diyemez. Çünkü herkesin cebindeki parayı çaldılar."

"Bugün hala hakkını arayan 28 Şubat mağdurları var"

Bugün küresel ölçekte öne çıkan büyük teknoloji şirketlerinin kurulduğu, temel yatırımlarını yaparak ivmelendikleri tarihe dikkati çeken Ceylan, dünyanın en büyük şirketlerinin temel yatırımlarını 1990'lı yılların sonu ve 2000'in başında yaptığını vurguladı.

Ceylan, "Biz nelerle uğraşıyorduk o dönem, bunların yüzünden? Başörtüyle, okula girmekle mücadele ediyorduk, ikna odalarında ter döküyorduk. Ama dünya bambaşka bir atılımın içerisindeydi. Eğer ki 28 Şubat yaşanmasaydı, biz bugün yerli ve milli teknoloji hamlesi dahil olmak üzere onlarca başlığı çok daha erken yaşamış olacaktık. Ülke olarak, 86 milyon olarak bambaşka bir yerde duracaktık." diye konuştu.

28 Şubat sürecinin imam hatipler ve meslek liseleri başta olmak üzere eğitim sistemini ciddi biçimde zayıflattığını vurgulayan Ceylan, katsayı uygulaması ve idari tasfiyelerle gençlerin potansiyelinin engellendiğini, bunun da Türkiye'nin üretim kapasitesine ve insan kaynağına uzun vadeli zararlar verdiğini aktardı.

"28 Şubat, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu ülkeye yapılmış en büyük hainlik"

Devlet eliyle engellenmiş bir sistemin olduğunun altını çizen Ceylan, "Bizler, belki bir kucak insanı ancak kurtarabildik. İmam hatip camiası olarak yurt dışında eğitim imkanları sunduk. Başörtüsü sebebiyle okuyamayan kızlarımızı farklı yollarla yurt dışında okutup tekrardan bu ülkeye hizmet edecek hale getirdik. Fakat o dönem maalesef belki 2-3 nesil budandı. Bugün hala hakkını arayan 28 Şubat mağdurları var. 28 Şubat, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu ülkeye yapılmış en büyük hainliktir, darbedir." değerlendirmesini yaptı.

Ceylan, o dönemin bıraktığı travmaların hala hafızalarda canlı olduğunu ancak tüm acılara rağmen bugün gelinen noktaya umutla baktıklarını dile getirdi.

O eski günlerin bittiğine işaret eden Ceylan, "Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ve bu işe emek veren insanlarla birlikte bu mücadele bizi bugünlere ulaştırdı. Çok mutluyuz, memnunuz ama asla unutmuyoruz. Dün gibi hatırlıyoruz ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü maalesef düşman bu bağlamda karşımızda her daim diri duruyor. Bu fikrin arkasında, taşıyıcısı olan kadrolar yok olup gitmiyorlar maalesef." dedi.

Ceylan, siyasi iradenin darbelerin artığı olan anayasalardan ülkeyi kurtarmak için mücadele ettiğini, sürekli revizeler yapıldığını söyledi.

Bu konuda bir tadilat sürecinden geçildiğini dile getiren Ceylan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, tadilatlı ve yamalı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na girmek istemiyoruz. Gençlerimize bunu miras bırakmak istemiyoruz. O yüzden temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alındığı, gerçekten gençlerimizin artık bunlarla değil de gelecek yüzyılla, yeni çağın enstrümanlarıyla uğraşacakları bir anayasayla hayatlarını idame etmelerini istiyoruz. O yüzden bu anayasal güvenceyi, yeni anayasayı çok önemsiyoruz. Bunun için altlıklar hazırlıyoruz, çalıştaylar yapıyoruz."

"Bu ülkenin gençleri Allah'ın izniyle 28 Şubat'ı bir daha yaşatmayacak"

Ceylan, Türkiye'nin küresel aktör olma yolunda ilerlediğini, 28 Şubat'ta kaybedilen 100 yılın telafi edilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

28 Şubat'ı konuşurken aslında ümidi ve umudu yaymanın derdinde olduklarını ifade eden Ceylan, "Bizler dün gibi hatırlıyoruz. Kimse unuttuğumuzu zannetmesin. O yüzden boş yere heveslenmesinler. Bu ülkenin gençleri Allah'ın izniyle 28 Şubat'ı bir daha yaşatmayacak, 28 Şubatçılara bu ülkede bir daha gün yüzü göstermeyecek diye inanıyorum." şeklinde konuştu.