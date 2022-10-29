Yıllar sonra Anıtkabir ziyaretinde yan yana geldiler! Akşener ve Bahçeli, tokalaşıp sohbet etti - Son Dakika
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Yıllar sonra Anıtkabir ziyaretinde yan yana geldiler! Akşener ve Bahçeli, tokalaşıp sohbet etti

29.10.2022 16:03

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla devlet erkânı Anıtkabir ziyareti gerçekleştirerek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ziyaret esnasında MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yıllar sonra yan yana gelip sohbet ettiği görüldü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet erkanı bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

TOKALAŞIP SOHBET ETTİLER

MHP'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti'yi kuran Akşener ile MHP lideri Bahçeli arasında siyaseten tartışmalar yaşansa da iki lider bugün dikkat çeken bir görüntü verdi. Bir süre yan yana sohbet ederken görülen ikili daha sonra tokalaşarak ayrıldı.

Anıtkabir ziyaretine damga vuran görüntü! Akşener ve Bahçeli böyle sohbet etti

"EVİNE DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda eski MHP'li Meral Akşener'e partisine geri dönmesi çağrısında bulunup, "Zillet ittifakının üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Evine dön" çağrısı hakkında "Olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Birlik, beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"LÜTFEN ORTAĞI İLE İLGİLENSİN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu çağrıya şöyle cevap vermişti: "Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin. Diğer taraftan siyasi magazin konularında konuşmayı siyasi nezaketle bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği kendisinin ısrarla altını çizdiği nezaketidir. Ama Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin ve tarımımızın birçok sorunu varken milletimizin sesini duymak ve o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim."

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