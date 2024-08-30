30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR\'lılar İsmail Haniye pankartı astı

Politika

Gaziantep'te HÜDA-PAR'lı olduğu iddia edilen bir grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapılacağı Demokrasi Meydanı alanına İsmail Haniye pankartlarını astı.

"PANKARTLARI İNDİRİN" UYARISI

30 Ağustos kutlamalarına katılan Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP'liler alana Hamas eski liderinin fotoğraflarının asılmasına tepki gösterdi. ADD Gaziantep Şube Başkanı İsmail Tümer'in Haniye pankartlarının indirilmesi talebine rağmen pankartların indirilmemesi sonrasında ADD ve CHP'li gençler tarafından pankartların indirildiği öğrenildi. İndirilen Haniye pankartlarının yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı asıldı.

"VALİ BEY 'HALLEDECEĞİZ' DİYEREK GEÇİŞTİRDİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Atatürk Düşünce Derneği Şube Başkanı İsmail Tümer "Atatürk Anıtı'nın tam karşısına Hamas lideri İsmail Haniye'nin pankartını asılıyor. Bende Vali Bey'e 'Bu pankartın burada ne işi var?' diye sordum bu pankartın indirilmesini ve kutlamanın bu şekilde yapılamayacağını söyledim. Vali Bey 'Halledeceğiz' diyerek geçiştirdi" şeklinde konuştu.