31 Mart yerel seçiminde TBMM'den belediye başkanlıklarına geçen milletvekilleri oldu. Siyasi partilerden 26 milletvekili, belediye başkan adayı olmuştu. CHP'nin aday gösterdiği milletvekillerinden Malatya Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba dışındaki isimler seçimi kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanı, Ahmet Önal Kırıkkale Belediye Başkanı, Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı, Hasan Baltacı da Kastamonu Belediye Başkanı seçildi.
Belediye başkanı seçilen milletvekilleri, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesine göre, milletvekilliğini bırakacaklar. Söz konusu madde şöyle; ''Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar.''
Milletvekillerinin belediye başkanlığına geçmeleriyle birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı da değişecek. CHP'nin 129 olan milletvekili sayısı 125'e düşecek.
Son Dakika › Politika › 4 vekili belediye başkanı seçilen CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 125'e düşecek - Son Dakika
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda Y.V. gözaltına alındı. Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
İstanbul'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlere toplamda 11 milyon 314 bin 534 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy kullanma oranı ise 8 milyon 970 bin 212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı.
Samsun İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Halit Doğan, 784 bin 49 oyun 330 bin 636'sını alarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin 15 oy alarak köklü partilerin önüne geçti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere harekete geçtiklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin görevinin başında olduklarını ve atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin başı olduğunu ve MHP'nin desteğinin sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.
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