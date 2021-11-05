5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 5'inci Yargı Paketi'ne, engelli araçlarına haciz işlemi uygulanmaması için madde eklenmesini istedi.

TBMM Adalet Komisyonunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, düzenlemenin, ihtiyaçlara binaen hazırlanan iyi niyetli bir kanun teklifi olduğunu söyledi. Ancak düzenleme hazırlanırken istişare edilmediğini ifade ederek eleştirilerde bulunan Aydoğan, düzenlemedeki bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu dile getirdi.

Düzenlemeyle, "icra başmüdürü" tanımı getirildiğini belirten Aydoğan, "Bu durum, görev bölüşümü anlamında kendi içinde sorunlar getirebilir. Teklifte, 'icra başmüdürü'nün görev ve yetkilerinin tanımı yok." diye konuştu.

İcra ve İflas Kanunu'nda bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Aydoğan, "Teknolojinin, bilişimin nimetlerinden faydalanmak gerekiyordu. Burada yapılan düzenlemelere 'hayır' deme durumumuz olmaz. Aksine birçoğunun faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Demokratik kitle örgütlerinin de görüşü alınmalı"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, kanun teklifinin, kurulacak alt komisyonda ele alınarak demokratik kitle örgütlerinin görüşlerinin de alınması gerektiğini savundu.

Teklifle icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasının sorunları giderebileceğini ifade eden Tiryaki, "Bu, kuşkusuz doğru bir adım fakat icra başmüdürlüklerinin, icra daireleri başkanlığının kurulması konusunda nasıl bir ihtiyaç var? Bu konuda kuşkularımız var. Anayasa'ya aykırılıktan öte bir iş. Çünkü Anayasa çok açık. Kamu görevlileri ve devlet memurlarının görevlerinin yasa ile düzenlenmesi gerekiyor. Bir düzenleme yapılacaksa yönetmelikle değil, bunun yasa teklifine derç edilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Engelli araçları haczedilmesin" önerisi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 1932'de yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu'nun bugüne kadar çok sayıda değişikliğe uğradığını hatırlattı. Görüşülen kanun teklifinde, icra ve iflasta elektronik satışın düzenlenmesi ve çocukların icranın konusu olmaktan çıkarılmasını içeren hükümlerin yer aldığını aktaran Öztürk, "Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çocukların, icra yoluyla teslim aşamasını yaşamaya mecbur bırakılması, taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan 'çocuğun yüksek yararı' ilkesiyle de çelişiyor. Bu bakımdan gecikmiş de olsa bu ilkel uygulamaya kanun teklifiyle son verilecek olması önem arz ediyor." dedi.

Öztürk, teklifle, icra ve iflas mevzuatına çok sayıda yenilik kazandırılacağına işaret etti.

Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon engelli bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, "Hepimizin yaşayacağı gibi zaman zaman engelli vatandaşlarımız da ekonomik olarak sıkıntı yaşayabiliyor, bu yüzden borçlarını öteleyebiliyor. Ödemelerini geciktiren engelli vatandaşlarımıza halen yakalamalı haciz kararı çıkıyor ve engelli araçlarına haciz işlemi uygulanıyor. Oysa haciz koyulan araç, engelli bireyimizin eli ayağı." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, kanun teklifine, engelli araçlarına haciz işlemi uygulanmaması için madde eklenmesini talep ederek bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"Esaslı bir hukuk reformuna ihtiyaç var"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, kanun teklifinin, icra ve iflas dairelerindeki yığılma nedeniyle acilen düzenleme gerektiği için hazırlandığını savundu.

Düzenlemeye, "5'inci Yargı Paketi" demenin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, yargıya güvensizliğin arttığını öne sürdü. Esaslı bir adalet ve hukuk reformuna ihtiyaç olduğunu belirten Subaşı, "Adına 'yargı reform paketi' diyerek getirdiğiniz konularda, maalesef bunları karşılayabilecek çözümler bulunmuyor." dedi.

Düzenlemenin önemli maddeleri de bulunduğuna değinen Subaşı, şunları kaydetti:

"Çocuk teslimi, elden geldiğince düzeltilmeye çalışılmış. Elektronik ortamda satışın öngörülmesi de bana göre çok yararlı. Çünkü son yıllarda hükümet sistemiyle maalesef mafyayı da güçlendirdik. Mafyanın, bu ihalelerde ve satışlardaki gücünü kullanması hemen hemen birçok ihaleye, fesat karışmasına ve ihalelerin, baskıyla değerinden çok düşük fiyatlarla yanlış ellere geçmesine neden oluyordu. Elektronik satış bunu bir ölçüde önleyecektir."

Kanun teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.