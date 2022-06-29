"6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum - Son Dakika
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"6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum

29.06.2022 14:23

Katıldığı bir programda "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" şeklindeki paylaşımı gerçek sanan ve konu hakkında açıklamalar yapan Melih Gökçek, sözlerine açıklık getirdi. Yaptığı açıklamada trollendiğini kabul eden Gökçek "Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmam lazım" ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir canlı yayında sosyal medyada yer alan " Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon bulundu" şeklindeki paylaşımı gerçek sanıp üzerine değerlendirmede bulunması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın yankıları sürerken Gökçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"DEMEK Kİ TROLLENEBİLİYORUM"

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara masasında bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine, Eskişehir'de yer altında bulunan 'nadir toprak elementi' üzerine konuşurken, 'İçinde jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum' diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum, demek ki bundan sonra daha dikkatli olmam lazım" ifadelerine yer verdi.

İşte Gökçek'in o paylaşımları;

Melih Gökçek '6 milyar dolarlık jelibon bulundu' sözlerine açıklık getirdi: Demek ki trollenebiliyorum

GÖKÇEK YAYINDA NE DEMİŞTİ?

Melih Gökçek, jelibon rezervi keşfine dair şu değerlendirmede bulunmuştu: "Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana'da bulduğu 1 milyar. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım."

Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sorusuna ise Gökçek "Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını verdi.

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Son Dakika Politika '6 milyar dolarlık jelibon bulundu' açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum - Son Dakika
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