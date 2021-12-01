6 muhalefet partisinin parlamenter sistem planı hazır! - Son Dakika

T24'te yer alan habere göre; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkililerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin yürüttükleri ortak çalışma kapsamında bugün TBMM'de düzenlenen toplantıda ortak metnin kamu yönetimi başlığına ilişkin kısmı tamamlandı. Edinilen bilgiye göre toplantıda kamuda liyakat, eşitlik ve şeffaflık konularında ana ilkeler belirlendi.

YAZILI SINAV ESAS

Kamuda işe alımlarda mülakat usulündeki yaşanan sıkıntılar değerlendirilirken, işe alımlarda yazılı sınavın esas olması, mesleklere göre gerekli görülen hallerde ise kurumların mülakat yapabilmesi kararlaştırıldı. Mülakat için temsil örneği üzerinde duruldu. Bununla ilgili, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret gibi kurumlarda görev yapacak kişilerin temsil kabiliyetinin de göz önünde bulundurulması örneği üzerinde duruldu. İlke kararına göre kurumların bu konuda kendi teşkilat kanunlarına düzenleme yazacağı ifade edildi.

İHALELERDE AÇIKLIK

Kadının kamu bürokrasisinde yükselmesine yönelik bir maddenin de yer verildiği ortak metinde yolsuzlukla mücadeleye de değinildi. İlke kararında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) tavsiye kararlarına tam uyum sağlanacağı belirtildi. Kamu İhale Kanunu'nun yenilenmesi konusunda uzlaşmaya varılırken, kamu ihalelerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi örneğinde olduğu gibi kamuoyuna açık bir şekilde yapılması konusunda da anlaşıldı.

YARGI KARARI OLMADAN GÖREVDEN ALINMA YOK

Mali suçlarla mücadelenin etkin hale getirilmesi için MASAK'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin madde de ortak metne işlenirken yerel yönetimlere ilişkin düzenlemelerin de yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, merkez-yerel dengesinin sağlanması esas ilke olacak. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde vesayet uygulamasına son verilecek, yerindelik denetimi yerine hukukilik denetimi sağlanacak. Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına ve İçişleri Bakanının mahkeme kararı olmaksızın belediye başkanının görevden alma yetkisine son verilecek. Belediye Başkanı, ancak mahkeme kararıyla görevden alınabilecek.

HAFTADA BİR KEZ TOPLANIYORLAR

6 partinin genel başkan yardımcıları önümüzdeki hafta son kez toplanarak, üniversiteler, düzenleyici denetleyici kurumlar ve siyasi etik kanunu başlıklarını ele alacak. Söz konusu başlıkların tamamlanmasının ardından redaksiyon süreci başlayacak ve ortak metnin son hali genel başkanlara sunulacak.