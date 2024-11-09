69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan milyonlarca liralık ödemeler hakkında iddialara yanıt vereceğini duyururken, 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı.

09.11.2024 22:52
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddialar sonrasında başlattığı soruşturmanın tamamlandığını duyuran Yavaş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı

BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Yavaş'ın açıklamalarının ardından 69 milyon TL ödendiği öne sürülen Ebru Gündeş konserinin belgesi ortaya çıktı. Odatv'den Kaan Çağlayangöl'ün haberine göre, konser için Gündeş ile 16 milyon 215 bin TL'lik ödeme karşılığında anlaşmaya varıldı.

52 MİLYONLUK TEKNİK HİZMET

Geriye kalan tutar olan 52 milyon 800 bin TL ise günlüğü 5 milyon 280 bin TL'den olmak üzere toplam 10 günlük teknik hizmet karşılığında ödenecek.

Yavaş, henüz konserler için herhangi bir ödemenin yapılmadığını duyurmuştu. Tek günlük bir konser için neden 10 günlük teknik hizmet alındığı ise henüz bilinmiyor.

69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı

Cumhuriyet Bayramı, Mansur Yavaş, Ebru Gündeş, Politika, 3-sayfa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Politika 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Mert kursun :
    uzaya uydumu fırrlatmışlar ne teknik hizmeti okadar 99 11 Yanıtla
  • Su Ya:
    Bu halk size İstanbul'u Ankara'yı emanet etmişti ya, Gelse de görseler emanet kimlerin elinde, Bu halk kime güvenecek garibanı düşünen bir kişi çıkmayacak mı bu ülkede 84 17 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Mansur utanmadan hala açıklama yapacağım diyor 82 17 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    16 milyon çokmu az haramzadeler 68 14 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    terbiyesizler millet ılim ılim inlerken geçinemez kendi birde tasarruf yspın diye dalga geçilirken siz milletin parasını çar çur yapın. ahlaksıxlıklar 70 10 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Gerçek mi yalan mı ne yapmaya çalışıyorsunuz aklım ermiyor eğer böyle bir şey var sa haram zıkkım olsun 71 7 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    hepsi çalışıyor hepsi hırsız 58 6 Yanıtla
  • mehmet Takmazkiko:
    Sözde İsrafı bitirmeye gelmişlerdi !!! 58 5 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Bu konseri yapmasaydınız Ankara ne kaybederdi Yazık değil mi 69 milyon lira 57 6 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    OhooOoooo yazik ki ne yazik , haberimizin olmadigi konsere neler neler odenmissss 43 6 Yanıtla
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