81 il 973 ilçe seçim sonuçları anbean Sondakika.com\'da!

Politika

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Seçim sonuçlarını anbean Sondakika.com'dan takip edebilirsiniz.

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Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

İPTAL DURUMUNDA YENİLEME SEÇİMLERİ 2 HAZİRAN'DA

YSK, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeyle, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.