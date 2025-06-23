AB'den İran'a Uyarı: Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AB'den İran'a Uyarı: Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Tehlikeli

23.06.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının tehlikeli olacağını vurguladı ve diplomasi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'daki Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, " İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması son derece tehlikeli olur ve hiç kimsenin yararına olmaz" dedi.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, İran ile İsrail-ABD arasındaki çatışmaların gölgesinde Brüksel'deki Dış İlişkiler Konseyi Toplantısında bir araya geldi. Katılımcı bakanlar, İran ve Orta Doğu, Gazze'deki insani durum, İsrail ile ilişkiler ve Ukrayna gibi meselelerin ele alınacağı toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kallas, bugünkü toplantıda, Orta Doğu ve İran konusunun geniş bir şekilde ele alınacağını açıkladı. AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Bakanlar, büyük ölçüde diplomatik çözüme odaklanmış durumda. Ayrıca, muhtemel bir misilleme ve gerginliğin tırmanmasına ilişkin endişeler çok büyük. Özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması son derece tehlikeli olur ve hiç kimsenin yararına olmaz" dedi.

"İran bizimle konuşmaya istekliyse bu fırsatı değerlendirmeliyiz"

AB'nin diplomatik çözüm girişimlerine değinen Kaja Kallas, "Cuma günü İran Dışişleri Bakanı ile görüştük. İran, nükleer konuların yanı sıra Avrupa'yı ilgilendiren daha geniş güvenlik meselelerini de görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bu süreci sürdürmemiz gerekiyor çünkü nihayetinde uzun vadeli bir bakış açısıyla diplomatik bir çözüm şart" diye konuştu.

Avrupa'nın İran ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak bilinen nükleer anlaşma çerçevesinde somut bir role sahip olduğunu ve yakında süresi dolacak yaptırımların geri getirilmesini içeren bir mekanizmanın da devreye girebileceğini ifade eden Kallas, "İran bizimle konuşmaya istekliyse bu fırsatı değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İlerleme olmaması halinde ani tepki olarak yaptırımların yeniden devreye alınmasını öngören bir mekanizma olduğunu ifade eden Kallas, "Bu da İran ekonomisinin iyi durumda olmayacağı anlamına geliyor. Bu, İran halkı için iyi değil. Herkes, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda hemfikir. Bu hedefe ulaşmalıyız" şeklinde konuştu.

"ABD'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupalı diplomatların Cuma günü Cenevre'de İran'a ABD ile doğrudan müzakere etmeye istekli olmaları gerektiğini söylediklerini belirtti. Wadephul, "İran, sadece Avrupa ile müzakere etmek istediğini söylüyor ve bizler de bunu olumlu bir işaret olarak değerlendiriyoruz, fakat bunun yeterli olmadığını ifade ediyoruz. ABD'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz" dedi.

"İran, nükleer silaha sahip olduğunda dünyanın bunu kabul etmeyeceğini bilmelidir" dedi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugünkü toplantıda Orta Doğu'daki mevcut durumu görüşeceklerini ifade eden Wadephul, Gazze Şeridi'ndeki durumun da hala görüşülmesi gereken bir konu olduğunu, çünkü buradaki insani durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Wadephul, ABD'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almasına gerek olmadığına inandığını ve İsrail ile iyi ilişkilerin korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Orta Doğu'da gerginliğin tırmanması yıkıcı olur"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ise İran'da rejim değişikliğine yönelik teşebbüslere ilişkin uyarıda bulunarak, Orta Doğu'da gerginliğin tırmandırılmasının bölge için yıkıcı olacağını ve küresel istikrar açısından ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi. AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Barrot, İran'ın nükleer programının İsrail, bölge ve Avrupa için varoluşsal bir tehdit olduğunu ifade etti ve İran'a durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Cenevre'de Cuma günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yapılan ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin de katıldığı toplantıya göndermede bulunan Barrot, Avrupa'nın İran ile müzakere alanı açmak için gerekli tecrübe, yetkinlik ve bilgiye sahip olduğunu söyledi.

"İsrail, insan haklarını açıkça ihlal ediyor"

AB ile İsrail ilişkilerine de değinen Barrot, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki adımlarıyla insan haklarını açıkça ihlal ettiğini söyledi. Barrot, AB dışişleri bakanlarının bu durumun sonuçlarını temmuz ayında yapılacak bir sonraki toplantıda ele alacaklarını, fakat ayrıntıya giremeyeceğini ifade etti. Barrot, Fransa'nın iki devletli çözümün önünü açacak şekilde, kolektif olarak atılacak bir adımla Filistin devletinin tanınması yolunda ilerlemeye hazır olduğunu da ifade etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika AB'den İran'a Uyarı: Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Tehlikeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

19:41
Doha’da patlama sesleri İran, Katar’daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:58:34. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den İran'a Uyarı: Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.