AB'den İsrail'e UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Politika

AB'den İsrail'e UNIFIL Saldırısına Kınama

Borrell, İsrail'in UNIFIL'e saldırısını kınayarak soruşturma talep etti.

14.10.2024 11:03
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çatışmadaki tüm aktörlerin BM personeli ve üslerinin güvenliğini ve emniyetini sağlamakla yükümlü olduğunu sözlerine ekleyen Borrell, "İsrail makamlarından, Lübnan'ın güneyinde istikrarın sağlanmasında temel rol oynayan UNIFIL'e yönelik saldırıya ilişkin acilen bir açıklama yapılmasını ve soruşturma başlatılmasını bekliyoruz" dedi.

İsrail ordusuna ait 2 tankın Lübnan'ın güneyindeki Ramyah'ta bulunan BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait üsse güç kullanarak girmesi sonucu 15 BM askeri hafif şekilde yaralanmıştı. İsrail ordusunun baskını tepki toplarken bir kınama da Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuya ilişkin açıklamasında Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler misyonlarına yönelik tüm saldırıları kınadığını açıkladı. Borrell, "BM barış güçlerine yönelik bu tür saldırılar uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve kesinlikle kabul edilemez. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. İsrail Savunma Güçleri tarafından UNIFIL'e karşı düzenlenen ve çok sayıda barış gücü askerinin yaralanmasına neden olan saldırılara ilişkin özellikle ciddi endişelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Çatışmadaki tüm aktörlerin BM personeli ve üslerinin güvenliğini ve emniyetini sağlamakla yükümlü olduğunu sözlerine ekleyen Borrell, "İsrail makamlarından, Lübnan'ın güneyinde istikrarın sağlanmasında temel rol oynayan UNIFIL'e yönelik saldırıya ilişkin acilen bir açıklama yapılmasını ve soruşturma başlatılmasını bekliyoruz" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB'den İsrail'e UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika

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