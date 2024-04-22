AB, İran'a yönelik yaptırımları genişletme anlaşması sağladı

Politika

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, " İran'a yönelik mevcut insansız hava aracı yaptırım rejiminin çerçevesini genişletmek üzere siyasi anlaşma sağladık" dedi.

AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve Orta Doğu gündemiyle Lüksemburg'da bir araya geldi. Toplantı sonrasında basın mensuplarına konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının İran'a yönelik mevcut yaptırımları füze üretimini ve bunların Rusya'ya transferini de kapsayacak şekilde genişletme konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı. Borrell, "İran'a yönelik mevcut insansız hava aracı yaptırım rejiminin çerçevesini genişletmek üzere siyasi anlaşma sağladık. Bu, Rusya'ya füze transferini de içeriyor. Böyle bir şey henüz gerçekleşmedi ama bu potansiyeli de kapsıyor. Bu, Rusya için kullandığımız sistemin aynısı. İkincisi, bu yaptırımların çerçevesinin coğrafi alanını genişleterek, yalnız Rusya değil tüm Orta Doğu ve Kızıldeniz bölgesinde insansız hava aracı ve füze teslimatını kapsayacak şekilde genişletilmesi konusu. Üçüncü olarak yasaklanmış insansız hava aracı bileşenlerinin listesinin genişletilmesi konusunda anlaşma sağlandı" dedi.

" Gazze'de hiçbir ilerleme yok"

Gazze'de hiçbir konuda kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını ifade eden Borrell, "Rehinelerin serbest bırakılması konusunda ilerleme yok. Bir ateşkes umudu yok. İnsani felaket konusunda da bir ilerleme yok. Yani ihtiyacımız olan üç konuda, rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması ve insani felaketin önlenmesi konularında üzülerek söylüyorum ki hiçbir kayda değer ilerleme yok" dedi.

Gazze'ye insani yardımların engellenmeye devam edildiğine dikkat çeken Borrell, "İnsani yardım ulaştırılmasında kolaylaşma söz konusu değil ve bu nedenle de Filistin halkının karşı karşıya olduğu insani felaket devam ediyor. Burada, Gazze'de savaş devam ettiği sürece bölgede sürdürülebilir bir istikrar olmayacağını ısrarla vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da sahadan gelen veriler dehşet verici"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'u dinlediklerini ve Ukrayna'da sahadan gelen verilerin dehşet verici olduğunu söyleyen Borrell, "Rusya, Ukrayna'nın doğusunu sürekli bir bombardıman altında tutuyor. Bu, Putin'in stratejisinin bir parçası. Diğer yandan Ukrayna'nın kendisini korumak ve Rus saldırılarını püskürtmek için silah eksikliğiyle karşı karşıya olduğu net. Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın elektrik sistemi üzerindeki etkisi çok yüksek. Kesin verileri paylaşamam zira bunlar dehşet verici fakat Rusya'nın saldırısının en önemli hedeflerinden biri olan elektrik sistemi, büyük bedel ödüyor" diye konuştu.

Bunları önlemenin en etkili yolunun Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi bataryası ve mühimmatı tedarik etmek olduğunu vurgulayan Borrell, aciliyet arz eden hava savunma sistemi desteğinin yanı sıra konvansiyonel savaş için mühimmat desteğine de ihtiyaç olduğuna işaret etti. - LÜKSEMBURG