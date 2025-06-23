AB, İsrail'in Gazze'deki İnsani Yükümlülüklerini İhlal Etti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. Maddesi kapsamındaki insani yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın Brüksel'de AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Dışişleri Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının başında Orta Doğu'daki yeni savaşın son derece tehlikeli bir gelişme olduğunu ve son askeri eylemlerin gerilimi daha da tırmandırdığını söyleyen Kallas, " İran, uzun süredir tehdit oluşturan bir aktör ve Avrupa Birliği, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiğini her zaman açıkça ifade etmiştir. Çünkü bu, uluslararası güvenlik için büyük bir tehdit anlamına gelir" dedi.

Şu anda en önemli olan şeyin savaşın şiddetlenmesi riskini en aza indirmek olduğunu vurgulayan Kallas, "Dışişleri bakanları, tüm taraflara geri adım atmaları, müzakere masasına dönmeleri ve yeni bir tırmanışın önlenmesi çağrısında bulunmuştur. Geniş çaplı bir savaş, kimseye fayda sağlamaz" diye konuştu.

Rusya'ya karşı 18'inci yaptırım paketi bu hafta onaylanacak

Ukrayna'daki durumun da öncelikler arasındaki yerini koruduğunu vurgulayan Kallas, "Hepimiz, ateşkes sağlanması konusundaki çabaları destekliyoruz ancak Rusya, saldırıların şiddetini ve sıklığını artırıyor. Sadece dün gece Kiev'de beş can kaybı daha yaşandı. Bu doğrultuda kararlı ve güçlü bir şekilde cevap veriyor ve Rusya'ya karşı 18'inci yaptırım paketini hafta sonuna kadar onaylamayı hedefliyoruz. Her yaptırım, Rusya'nın savaşı sürdürme kapasitesini zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.

"Herkes, Gazze'deki durumun iyileştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir"

Gazze'deki insani durum ve AB ile İsrail arasındaki ilişkilerin de masaya yatırıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada Kallas, "Çok kapsamlı ve yoğun bir görüşme gerçekleştirdik. Herkes, Gazze'de sahadaki durumun iyileştirilmesi gerektiği konusunda yani insanların yardım alabilmeleri, insani yardımın ulaştırılması ve genel olarak sahadaki koşulların iyileşmesi konusunda hemfikirdi" dedi.

"İsrail, insani yükümlülüklerini ihlal etti"

Kallas, "Peki bundan sonraki adımlar ne olacak? İsrail ile temasa geçeceğiz, bulgularımızı sunacağız ve sahadaki durumu nasıl iyileştirebileceğimizi değerlendireceğiz. Çünkü üye devletlerin odak noktası, ortak hislerimiz doğrultusunda hareket etmek. Yapılan değerlendirme çok açık, durumun iyileştirilmesi gerekiyor. İsrail'in 2'nci maddeyi ihlal ettiği ortada. Ancak bu sürecin amacı İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki insanların yaşamlarında somut iyileşmeler sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kallas, "Eğer durum iyileşmezse o zaman ilave önlemleri de tartışabilir ve temmuz ayında bu konuya geri dönebiliriz" dedi.

Kallas, Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin (EEAS) İsrail'in Ortaklık Anlaşmasını ihlal edip etmediğine dair gözden geçirme raporunun sonuçlarının bu toplantı ile tartışılmaya başladığını ve tartışmaların devam edeceğini ifade etti.

İsrail'e karşı ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirmesinde Kallas, Ortaklık Anlaşması'nın ihlal edilmesi sonrasında öngörülen adımların bilindiğini fakat burada asıl önemli olan meselenin AB üyelerinin bu adımlar konusunda mutabakat sağlamaları ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

"İran ile temasta kalmaya devam edeceğiz"

Basın toplantısında İran ile geçtiğimiz hafta cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşme ve diplomatik çabalara ilişkin bir soruya cevap veren Kallas, "Geniş çerçevede güvenlik meseleleri gündeme getirildi. Herkesin endişelendiği nükleer program bunlardan biriydi ancak aynı zamanda İran'ın Avrupa ülkelerine yönelik siber ve hibrit saldırıları, Avrupa vatandaşlarının alıkonulması, Rusya'ya verdikleri destek ve balistik füze programları gibi konuları gündeme taşıdık. İran da bu konuları görüşmeye istekli olduklarını ifade etti. Bugün Avrupa ülkeleri arasında bu görüşmelerin sürdürülmesi gerektiği konusunda geniş çaplı bir uzlaşı mevcuttu. Zira bu tür meseleleri uzun vadeli olarak çözmenin yolu diplomasidir. Bu nedenle iletişim kanalları açık ve temas halinde kalmaya kesinlikle devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu savaşın şiddetlenmesi, kimseye fayda sağlamaz"

Avrupa Birliği'nin İran konusunda ABD ile iletişim halinde olup olmadığı yönünde bir soru alan Kallas, "Yalnızca ABD ile değil, bölgedeki tüm aktörlerle de görüşüyoruz ve herkesin ortak endişesi, bu çatışmanın yayılma ihtimali. Orta Doğu'daki güvenlik durumu, daha geniş bir çerçevede değerlendirildiğinde misilleme ihtimali ve bunun ne şekilde gerçekleşeceği soruları öne çıkıyor. İran'a net mesajlar gönderiyoruz: Bu savaşın şiddetlenmesi kimseye fayda sağlamaz. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusundaki endişemiz büyük, çünkü bir sadece bölgesel değil, küresel ticaret üzerinde de ciddi etkilere yol açar. Bu nedenle konu sadece bölgesel değil, küresel bir mesele. Bu yüzden söz konusu endişeler de küresel" dedi. - BRÜKSEL