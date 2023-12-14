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AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı - Son Dakika
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AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Konseyi'nin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdiğini duyurdu. Macaristan'ın karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'ya AB'ye katılımı için yeşil ışık yandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu kararı bir zafer olarak nitelendirdi.

AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı
14.12.2023 - 21:45,
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Konseyi'nin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB üyesi ülkelerin liderleri, Macaristan'ın karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'ya AB'ye katılımı için yeşil ışık yaktı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi" ifadelerini kullanarak, oybirliği gerektiren söz konusu kararın nasıl alındığına dair bilgi vermedi.

AB Konseyi'nin Gürcistan'a da aday statüsü verdiğini aktaran Michel, diğer bir aday olan Bosna Hersek ile de üyelik kriterleri için gerekli uyum derecesine ulaşıldığında katılım müzakerelerinin başlatılacağını ifade ederek, AB'nin komisyondan gelecek yıl mart ayına kadar Bosna Hersek hakkında rapor hazırlamasını istediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu Ukrayna için bir zafer. Tüm Avrupa için bir zafer. Motive eden, ilham veren ve güçlendiren bir zafer" dedi.

Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, toplantıdaki oylamada çekimser kaldığını belirterek, "Ukrayna'nın AB üyeliği kötü bir karar. Macaristan bu kötü kararda yer almak istemiyor" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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