ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı - Son Dakika
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Politika

ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan milyonlarca liralık ödemeler hakkında iddialara yanıt vereceğini duyururken, 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası olduğu iddia edilen bir belge ortaya çıktı. ABB'den konuya ilişkin yalanlama geldi.

09.11.2024 23:43
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddialar sonrasında başlattığı soruşturmanın tamamlandığını duyuran Yavaş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

'BELGESİ ORTAYA ÇIKTI' İDDİASI

Yavaş'ın açıklamalarının ardından 69 milyon TL ödendiği öne sürülen Ebru Gündeş konserinin belgesinin ortaya çıktığı öne sürüldü. Yayınlanan belgede, konser için Gündeş ile 16 milyon 215 bin TL'lik ödeme karşılığında anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

'52 MİLYONLUK TEKNİK HİZMET' İDDİASI

Belgede, geriye kalan tutar olan 52 milyon 800 bin TL'nin ise günlüğü 5 milyon 280 bin TL'den olmak üzere toplam 10 günlük teknik hizmet karşılığında ödeneceği belirtildi.

ABB'DEN YALANLAMA GELDİ: 44 MİLYON ÖDENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi servis edilmektedir. Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil "KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira"dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş'in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100'e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız.

Gerçeklerin tüm detaylarıyla anlatılacağı kamuoyunun bilgilendirileceği açıklama Pazartesi günüsaat 15.00'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılacaktır."

ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı
ABB \'Ebru Gündeş konserinin\' maliyetini açıkladı

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Mansur Yavaş, Kültür Sanat, Ebru Gündeş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Yelloz Kız:
    Ebru Gündeş'i satsan o kadar etmez 129 8 Yanıtla
  • Burhan Akkoç:
    Akp yapsa yerden yere vurulur yolsuzluk vs vs. Ben partizan değilim ancak TÜM belediyeler bir şekilde yiyor anlayın artık aynı b*k’un başka renkleri 116 13 Yanıtla
  • Mustafa Temizer:
    44 milyon ödeme yapınca haklı mı oluyorlar? Geçmediğimiz köprüye neden ödeme yapıyoruz diyen aklıevveller dinlemediği konsere bu kadar para ödendiği için ne diyecekler acaba. 109 8 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Mansur yavaştan korkuyorlar anlayın artık!! bırakın boş beleş para işlerini her belediye veriyor bu ücretleri. Saray masrafından bahseden yok tabi, yürek ister çünkü :) 20 89 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Halkın parasını bu illetlere yedirmekten başka bi icraat çıkmaz bunlardan. 84 11 Yanıtla
  • Yakup İnce:
    sap yiyor saman sıçıyorsunuz.yaziktir be bu milleti kandırmaya çalıştığınız.depremzeleri belediye binasından kovuyordunuz konsere saç parayı 65 4 Yanıtla
  • Vakkas Can:
    Sizin sorununuz verilen para Deyil 29 ekimin kutlanması öylemi gidin yandaşların silinen vergi borçlarını hesaplayın siz işinize bakın 9 59 Yanıtla
  • Necati Öztürk:
    Tek güvendigim belediye başkanı mansur yavaştı.malesef oda hüsrana ugrattı!!yazık bu güzel ülkrmin insanlarına!!44 milyona 1 gün için ne masrafı olabilir? 61 3 Yanıtla
  • E D:
    Emekli pazar yardımı verecez dediler aylar geçti oda vermiyorlar ihtiyaç olan yetimlere emekli değilsin deniliyor ayıp 38 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    sadece biz yeriz başkası yiğemez ...:))sistemi 34 2 Yanıtla
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