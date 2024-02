ABD Başkanı Joe Biden, Gazze\'de ateşkes umudunu ifade etti

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Mart Pazartesi gününe kadar Gazze'de ateşkes sağlanmasını umduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki bir dondurma dükkanında gazetecilerin Gazze'de ateşkes ihtimaline dair önemli açıklamalarda bulundu. Biden, ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soru üzerine, "Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki pazartesiye kadar (4 Mart) ateşkese varmamızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, daha sonra televizyon kanalı NBC'nin Late Night With programında sunucu Seth Meyers'in sorularını cevapladı. Biden, Gazze'de ateşkes konusuna dair, "Her şeyden önce (Gazze'deki) rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında (Gazze'de) faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz" dedi.

Muhtemel ateşkes anlaşması

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer, çatışmaların 6 hafta durdurulmasını içeren "çerçeve anlaşma" üzerinde çalışıyor. Çerçeve anlaşmanın, çatışmalara 6 hafta ara vermesi karşılığında Hamas'ın kadın, çocuk, kadın asker, yaşlı ve hastalar da dahil olmak üzere 40 rehineyi, İsrail'in ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmasını içerdiği belirtiliyor. İsrail'in aynı zamanda "askerlik çağında olanlar" hariç yerinden edilen Filistinlilerin kademeli olarak Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin vereceği ifade ediliyor. Geçici ateşkes sırasında ayrıca Gazze'deki hastane ve fırınların onarılacağı, günde 500 yardım kamyonunun bölgeye giriş yapacağı aktarılıyor.

Geçici ateşkes sırasında diğer rehinelerin ve İsrail'de tutulan diğer Filistinli mahkumların serbest bırakılması konusunda müzakereler de devam edecek. - NEW YORK