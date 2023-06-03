ABD Büyükelçisi Flake, Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD Büyükelçisi Flake, Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne Katılacak

03.06.2023 08:39

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katılacak heyeti açıkladı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacak.

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da gerçekleştirilecek "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak heyeti açıkladı.

BÜYÜKELÇİ FLAKE TEMSİL EDECEK

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkanı Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin törenine katılacak Başkanlık Heyetinin belirlendiğini duyurdu." ifadesine yer verildi. Açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.

"HADDİNİ BİLECEKSİN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Flake'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Haddini bileceksin. Bunu öğrenmediğin taktirde de bu kapı yol geçen hanı değil, öylece geçemezsin" demişti.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Jeff Flake, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Büyükelçisi Flake, Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne Katılacak - Son Dakika


Son Dakika
08:39 ABD Büyükelçisi Flake, Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne Katılacak
08:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haddini bilecek" dediği büyükelçi, akşamki törende ABD'yi temsil edecek
08:33 Neslihan Atagül, sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
08:28 Derin sırt dekoltesiyle hayran bırakan Neslihan Atagül, boşanma iddiasına son noktayı koydu: Çok mutluyuz
08:17 Galatasaray Taraftarı Ali Koç'a Göndermede Bulundu
08:12 Galatasaray antrenmanında Ali Koç'a olay gönderme! Hep bir ağızdan aynı tezahüratı yaptılar
08:07 Erdoğan's new Cabinet to be announced tomorrow: Rumored names in the corridors
08:03 Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! İşte kulislerde konuşulan isimler
07:47 Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti tek celsede boşandı
07:43 Mehmet Aslantuğ ile tek celsede boşanan Arzum Onan konuştu: Ayrılığın nedeni yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 08:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Flake, Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement