ABD Büyükelçisi ve eşi Karadeniz turuna çıktı

Politika

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake eşi Cherly Flake ile birlikte görev süresinin bitmesine yakın Karadeniz turuna çıktı.

İlk önce Trabzon'da Sümela Manastırı'nı ve Uzungöl'ü gezen Büyükelçi Flake ve eşi ardından Rize'ye gitti. Rize'de de Çamlıhemşin ilçesindeki Zilkale ve Ayder Yaylası'na çıkan Büyükelçi son olarak Artvin'e gitti. Artvin'de de bir süre gezisini sürdüren ve Karadeniz'in eşsiz doğasını hayran kalan Büyükelçi Flake, "Karadeniz'de tam da beklediğimiz gibi güzel zaman geçirdik. Çay bahçelerinden Artvin'in dağ zirvelerine ve deniz üzerindeki harika gün batımına varıncaya kadar Türkiye'yi seviyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE