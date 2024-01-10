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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn Kralı ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn Kralı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Bahreyn'e gelerek Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Blinken, Yemen'deki İran yanlısı Husilere saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu ve saldırıların ticaret rotasını etkileyerek tüketim mallarının fiyatlarını artırdığını belirtti. Blinken'ın Bahreyn ziyaretinin ardından İsrail'e dönmesi ve son olarak Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn Kralı ile görüştü
10.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:50
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bahreyn'de Kral Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Filistin'in ardından Bahreyn'e geldi. Bakan Blinken, ziyaret kapsamında Kral Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile görüştü. Görüşmenin ardından Bahreyn'den ayrılmadan açıklamalarda bulunan Blinken, Kızıldeniz'de saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran yanlısı Husileri uyararak, saldırıların devam etmesi halinde bunun sonuçları olacağını vurguladı. Saldırıların insanların hayatlarını etkilediğini belirten Blinken, saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'deki ticaret rotasının sekteye uğratılmasının tüketim mallarının fiyatlarının arttığını söyledi. Blinken, Bahreyn'deki görüşmesinde çatışmaların ardından bölgesel güçlerin Gazze Şeridi'nde oynayacağı rolü ele aldıklarını ifade etti.

Blinken'ın Bahreyn'in ardından İsrail'e dönmesi ve yarın Orta Doğu turunun son durağı olan Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken, Türkiye ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında bugüne kadar Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'i ziyaret etti. - MANAMA

Kaynak: İHA
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