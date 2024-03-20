ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da görüşmeler yapmak üzere Mısır'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da görüşmeler yapmak üzere Mısır'a geliyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini açıkladı. Blinken, daha sonra İsrail'e geçerek Orta Doğu turuna devam edecek.

20.03.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu turuna çıktı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelen Blinken, temaslarına başlarken, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini açıkladı.

Cuma günü İsrail'e geçmesi bekleniyor

İsrail medyasının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Blinken, Orta Doğu turuna İsrail'i de ekledi. Blinken'ın Mısır'dan sonra İsrail'e geçeceği belirtildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da görüşmeler yapmak üzere Mısır'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil
21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
19:57 Galler’in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu Galler'in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
20:50 Şivan Perwer, Aynur Doğan’a ’Keça Kurdan’ şarkısını yasakladı Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını yasakladı
19:02 Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 22:12:56. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da görüşmeler yapmak üzere Mısır'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement