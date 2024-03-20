ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da görüşmeler yapmak üzere Mısır'a geliyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu turuna çıktı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelen Blinken, temaslarına başlarken, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini açıkladı.
Cuma günü İsrail'e geçmesi bekleniyor
İsrail medyasının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Blinken, Orta Doğu turuna İsrail'i de ekledi. Blinken'ın Mısır'dan sonra İsrail'e geçeceği belirtildi. - KAHİRE
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart Perşembe günü Çankırı'da vatandaşlarla buluşacak. Saat 16.00'da Belediye Meydanında gerçekleşecek mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslenecek. Yoğun katılımın olması beklenen mitingin hazırlıklarına başlandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştükten sonra kent meydanında esnafı ziyaret etti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kararlılığa vurgu yaparak, yılbaşından bu yana 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, şehit aileleri, gazi ve aileleriyle iftarda bir araya gelerek, depremzedelere yardım çalışmalarını da anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, Antalya'da iftarda partililerle bir araya gelerek, belediye başkanı adaylarını açıkladı. Sağlam, yıllardır başarılı belediyecilik örneği sunan Muhittin Böcek'i destekleyeceklerini söyledi.
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