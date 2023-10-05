ABD'den, Hakan Fidan'ın "PKK'ya ait tüm tesisler topyekun meşru hedeftir" sözlerine ilk yorum - Son Dakika

ABD'den, Hakan Fidan'ın "PKK'ya ait tüm tesisler topyekun meşru hedeftir" sözlerine ilk yorum

Son Güncelleme: 05.10.2023 00:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün sarf ettiği "Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün tesisler artık meşru hedefidir. Üçüncü tarafların bu tesislerden uzak durmasını tavsiye ediyorum." sözleri ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne soruldu. Sözcü Patel, "ABD, Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesinde yanındadır" dedi. Patel YPG içinse yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü olarak tanımladıkları PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında "kararlılıkla" durduğunu belirtirken YPG konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

HAKAN FİDAN'IN SÖZLERİ SORULDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında Türk muhabirin; "Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı, pazar günü Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan iki PKK/YPG teröristinin Suriye'den geldiğini söyledi. Ayrıca Irak ve Suriye'deki PKK/YPG terör örgütü tesislerinin Türkiye'nin meşru hedefleri olduğunu söyledi. Bu konuda bir cevabınız var mı?" sorusunu yanıtladı.

PKK'YA KARŞI DURDU, YPG İÇİN YORUM YAPMADI

Patel, konuya ilişkin cevabında, "ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının, ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlanan PKK'ya karşı mücadelesinde kararlılıkla yanındadır." ifadesini kullandı. Öte yandan, Patel, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ile bağlantısı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

"YETERLİ BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ"

Patel, "Bu detaylı iddiaların doğruluğunu teyit edebilecek yeterli bilgi sahip değiliz. Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi. PKK ve YPG'nin Türkiye'ye ve ABD'ye oluşturduğu tehdidin ayrı durumlar olup olmadığı sorulduğunda, cevap vermekten kaçınan Patel, "Durum bu. Uzun zamandır süre gelen ABD politikasını değiştirmek için burada değilim." ifadesini kullandı.

Patel, "PKK'nın Türkiye için oluşturduğu güvenlik tehdidinin farkındayız." dedi. YPG'nin Türkiye'ye tehdit oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise Patel, "Bu konu hakkında sunabileceğim bir güvenlik değerlendirmesi yok." karşılığını verdi.

HAKAN FİDAN REST ÇEKMİŞTİ

Dün KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini belirterek "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD'den, Hakan Fidan'ın 'PKK'ya ait tüm tesisler topyekun meşru hedeftir' sözlerine ilk yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den, Hakan Fidan'ın "PKK'ya ait tüm tesisler topyekun meşru hedeftir" sözlerine ilk yorum - Son Dakika
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