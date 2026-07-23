ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not - Son Dakika
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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

ABD Genelkurmay Başkanı\'ndan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter\'e yazdığı not
23.07.2026 14:20
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Caine, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu derin saygı ve hayranlığı ifade ederek Türk milletine saygılarını sundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunmak üzere Anıtkabir'i ziyaret etti.

ASLANLI YOL'DAN YÜRÜYEREK ANITKABİR'E GELDİ

NATO Zirvesi için Ankara'yı ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti. Orgeneral Dan Caine, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunan Dan Caine ve beraberindeki heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf çekildi.

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Caine, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İşte Caine'nin Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not: "Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve seçkin lideri Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğum derin saygı ve hayranlıktan dolayı, Amerikan halkının bir temsilcisi olarak Türk Milleti'ne ve bu büyük lidere saygılarımı sunmaktan derin bir onur ve gurur duyuyorum."

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not - Son Dakika
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