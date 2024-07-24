ABD-İsrail görüşmesi nedeniyle Gazze ateşkes görüşmeleri ertelendi - Son Dakika
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Politika

ABD-İsrail görüşmesi nedeniyle Gazze ateşkes görüşmeleri ertelendi

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesi sebebiyle İsrail heyetinin Gazze'de ateşkes görüşmelerine katılacağı tarih gelecek haftaya ertelendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuk çalışmaları sürüyor.

24.07.2024 18:57
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ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de yapacağı görüşme nedeniyle İsrail heyetinin Gazze'de ateşkes görüşmelerine katılacağı tarih gelecek haftaya ertelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çalışmaları sürüyor. Hamas ile İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da içeren bir ateşkes görüşmesine ilişkin müzakerelere katılması beklenen İsrail heyetinin, müzakereler için ülkeden ayrılacağı tarih ertelendi. İsrailli bir yetkili, heyetin yarın yerine gelecek hafta müzakerelere katılmak üzere ülkeden ayrılacağını açıklayarak, söz konusu ertelemenin nedeninin ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de yapacağı görüşme olduğunu ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD-İsrail görüşmesi nedeniyle Gazze ateşkes görüşmeleri ertelendi - Son Dakika
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