ABD Ordusu, Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat düzenledi

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.
Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.
ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el- Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.
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