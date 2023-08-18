ABD Ordusu, Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat düzenledi - Son Dakika

ABD Ordusu, Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat düzenledi

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:57

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdürdüğü teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi. Tatbikatta uçak savarlar, Bradley zırhlı muharebe araçları ve ağır silahlar kullanıldı. ABD Ordusu, Haseke ve Deyrizor illerindeki üslerinde PKK/YPG'ye askeri eğitim vermeye devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el- Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Ordusu, Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Ordusu, Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat düzenledi - Son Dakika
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